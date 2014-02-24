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Dünya
Deutsche Welle

Yanukoviç hakkında yakalama emri

Ukrayna Parlamentosu tarafından yetkileri elinden alınan Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç hakkında yakalama emri çıkarıldı.

24 Şubat 2014 14:14

Göreve yeni atanan İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Facebook üzerinden yaptığı
açıklamada, Cumhurbaşkanı Yanukoviç hakkında, "kitlesel ölümlere sebebiyet
vermek" suçundan yakalama emri çıkarıldığını duyurdu.
Avakov, elindeki bilgilere göre, Yanukoviç'in Kırım'da olduğunu söyledi. Bakan,
sadece Yanukoviç hakkında değil, diğer üst düzey yetkililer hakkında da benzer
suçlardan soruşturma başlatıldığını ifade etti. Yanukoviç'in şu anda nerede olduğu
bilinmiyor. Muhaliflere göre, Rusya'ya gitmeye çalışan Yanukoviç sınır koruma
görevlileri tarafından yolda durduruldu.
Ukrayna'nın
başkenti Kiev'de geçen hafta hükümet karşıtı göstericiler ile güvenlik
güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanmış ve onlarca kişi hayatını
kaybetmişti.
Bağımsızlık Meydanı'nda yaşanan gelişmeler üzerine, muhalefet yönetimi ele geçirmiş
ve Devlet Başkanı Yanukoviç'in yetkileri elinden alınmıştı. Ukrayna'da hükümet
karşıtı gösteriler, Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in AB ile ortaklık anlaşmasını
imzalamayı askıya almasından sonra başlamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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