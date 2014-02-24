Yanukoviç hakkında yakalama emri

Göreve yeni atanan İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Facebook üzerinden yaptığı

açıklamada, Cumhurbaşkanı Yanukoviç hakkında, "kitlesel ölümlere sebebiyet

vermek" suçundan yakalama emri çıkarıldığını duyurdu.

Avakov, elindeki bilgilere göre, Yanukoviç'in Kırım'da olduğunu söyledi. Bakan,

sadece Yanukoviç hakkında değil, diğer üst düzey yetkililer hakkında da benzer

suçlardan soruşturma başlatıldığını ifade etti. Yanukoviç'in şu anda nerede olduğu

bilinmiyor. Muhaliflere göre, Rusya'ya gitmeye çalışan Yanukoviç sınır koruma

görevlileri tarafından yolda durduruldu.

Ukrayna'nın

başkenti Kiev'de geçen hafta hükümet karşıtı göstericiler ile güvenlik

güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanmış ve onlarca kişi hayatını

kaybetmişti.

Bağımsızlık Meydanı'nda yaşanan gelişmeler üzerine, muhalefet yönetimi ele geçirmiş

ve Devlet Başkanı Yanukoviç'in yetkileri elinden alınmıştı. Ukrayna'da hükümet

karşıtı gösteriler, Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in AB ile ortaklık anlaşmasını

imzalamayı askıya almasından sonra başlamıştı.

