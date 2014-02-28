İsviçre Yanukoviç'in hesaplarını dondurdu

Ukrayna'da 88 kişinin ölümüyle sonuçlanan siyasi kriz sonrası azledilen Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in İsviçre bankalarındaki hesapları donduruldu. İsviçre'de kömür ticareti yapan Yanukoviç'in oğlunun 500 milyon dolar serveti olduğu iddia ediliyor.

İsviçre Federal Hükümeti ülkedeki bankalara, Ukrayna'da devlet başkanlığından azledilen Viktor Yanukoviç'le ilişkili hesapların dondurulması talimatı verdiği belirtildi.

İsviçre medyasında yer alan haberlere göre, hükümetin kararının bugün resmen yayınlanması bekleniyor.

Hükümetin, bu karar için Ukrayna'dan herhangi bir talep almadığı ifade edilirken, dondurulacak mal varlığı miktarının da henüz ne kadar olduğunun bilinmediği belirtildi.

Diğer taraftan hükümetin, bankaların genel olarak Ukrayna ile ilgili hesaplar konusunda dikkatli olmalarını istediği de ifade edildi.

Ukrayna'nın azledilen Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in bugün Rusya'nın Rostov kentinde bir basın toplantısı düzenleyeceği belirtiliyor.

Yanukoviç'in dişçi ve işadamı oğlu Aleksandr Yanukoviç'in Cenevre'de kömür ticareti yapan bir şirketi olduğu ve yaklaşık yarım milyar dolar değerinde serveti bulunduğu ifade ediliyor.