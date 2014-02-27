Yanukoviç'in Rusya'da olduğu iddia edildi

Rus haber ajansları, Ukrayna'nın devrik devlet başkanı Viktor Yanukoviç'in Rusya'dan kişisel güvenliği için garanti istediğini Rusya'nın da bu talebi kabul ettiğini duyurdu.

Associated Press ajansı ise Rus RBK muhabirlerine dayandırarak Viktor Yanukoviç'in Moskova yakınlarındaki bir sanatoryumda olduğunu öne sürdü. Ajansın haberine göre söz konusu Barvikha Sanatoryumu, doğrudan Rusya Devlet Başkanlığı'na bağlı bir kurum. Haberde, RBK muhabirlerinin bu bilgiyi güvenilir bir Rus işadamından aldıkları ve bir hükümet yetkilisine de teyit ettikleri de yer aldı.

Radikal.com.tr'de yer alan habere göre Interfax haber ajansı, ismini vermediği bir kaynağın " Başkan Yanukoviç'in, Rusya Federasyonu toprakları içinde kişisel güvenliğinin garanti altına aldığını söyleyebilirim" dediğini aktardı.

Rus haberlerin hemen öncesinde Rusya'nın üç büyük haber ajansı, Yanukoviç'in yazılı açıklamalarına yer verdi. Buna göre Rusya'dan kişisel güvenliğinin sağlanması için garanti talep ettiğini söyleyen Yanukoviç, Ukrayna'daki parlamentonun kararlarının "hiçbir meşruiyeti olmadığını" öne sürdü. Yanukoviç, "Ben, Viktor Fedoroviç Yanukoviç, kendimi Ukrayna'nın resmi devlet başkanı olarak görüyorum" dedi.

Yanukoviç en son geçtiğimiz cumartesi günü bir televizyon kanalına çıkıp "Halkımı çetelerden kurtaracağım" diyerek meydan okumuştu. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Ukrayna'daki parlamento, Yanukoviç'in azledilmesine karar vermişti.