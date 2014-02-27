T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yanukoviç'in Rusya'da olduğu iddia edildi

Rusya'dan kişisel güvenliğinin sağlanması için garanti talep ettiğini söyleyen Yanukoviç, Ukrayna'daki parlamentonun kararlarının 'hiçbir meşruiyeti olmadığını' öne sürdü

27 Şubat 2014 15:36

Rus haber ajansları, Ukrayna'nın devrik devlet başkanı Viktor Yanukoviç'in Rusya'dan kişisel güvenliği için garanti istediğini Rusya'nın da bu talebi kabul ettiğini duyurdu.

Associated Press ajansı ise Rus RBK muhabirlerine dayandırarak Viktor Yanukoviç'in Moskova yakınlarındaki bir sanatoryumda olduğunu öne sürdü. Ajansın haberine göre söz konusu Barvikha Sanatoryumu, doğrudan Rusya Devlet Başkanlığı'na bağlı bir kurum. Haberde, RBK muhabirlerinin bu bilgiyi güvenilir bir Rus işadamından aldıkları ve bir hükümet yetkilisine de teyit ettikleri de yer aldı.

Radikal.com.tr'de yer alan habere göre Interfax haber ajansı, ismini vermediği bir kaynağın " Başkan Yanukoviç'in, Rusya Federasyonu toprakları içinde kişisel güvenliğinin garanti altına aldığını söyleyebilirim" dediğini aktardı.

Rus haberlerin hemen öncesinde Rusya'nın üç büyük haber ajansı, Yanukoviç'in yazılı açıklamalarına yer verdi. Buna göre Rusya'dan kişisel güvenliğinin sağlanması için garanti talep ettiğini söyleyen Yanukoviç, Ukrayna'daki parlamentonun kararlarının "hiçbir meşruiyeti olmadığını" öne sürdü. Yanukoviç, "Ben, Viktor Fedoroviç Yanukoviç, kendimi Ukrayna'nın resmi devlet başkanı olarak görüyorum" dedi.

Yanukoviç en son geçtiğimiz cumartesi günü bir televizyon kanalına çıkıp "Halkımı çetelerden kurtaracağım" diyerek meydan okumuştu. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Ukrayna'daki parlamento, Yanukoviç'in azledilmesine karar vermişti.

 

ETİKETLER

rusyaukraynaviktor yanukoviçparlamentorus haber ajansları

İlgili Haberler

'Yanukoviç Kiev'i terk etti'

Ukrayna'da varılan uzlaşma siyasi krizi çözmeye yetmedi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in Kiev'i terk ettiği belirtiliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç görevden alındı

Ukrayna Parlamentosu, Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'i görevden aldı ve ülkenin yeni liderini belirlemek için erken seçim tarihini 25 Mayıs olarak açıkladı

Ukrayna: Yanukoviç için tutuklama emri

Ukrayna'da protestolar Kasım ayında Yanukoviç'in Avrupa Birliği'yle ekonomik işbirliği anlaşmasını son anda imzalamaktan vazgeçmesi üzerine başlamıştı

Yanukoviç hakkında yakalama emri

Ukrayna Parlamentosu tarafından yetkileri elinden alınan Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Yanukoviç'in danışmanına silahlı saldırı

Ukrayna'nın azledilen Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in danışmanı Andrey Kluyev silahlı saldırı sonucu yaralandı. Saldırı sırasında Kluyev ile Yanukoviç'in birlikte olup olmadıkları bilinmiyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24