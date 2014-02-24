Ukrayna: Yanukoviç için tutuklama emri



Ukrayna İçişleri Bakanlığı eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç hakkında tutuklama emri çıkartırken, Rusya, "ülkede durumun kötüleştiğini" belirterek Ukrayna Büyükelçisini Moskova'ya çağırdı.

Ülkenin geçici yönetimi geçen hafta başkent Kiev'de yaşanan çatışmalarla ilgili "toplu katliam" soruşturması başlatırken İçişleri Bakanlığı eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç hakkında tutuklama emri çıkardı.

BBC Türkçe'de yer alan habere gör, geçici yönetimin İçişleri Bakanı Arsen Arakov Facebook hesabında yaptığı açıklamada, "Barışçıl sivillerin toplu katliamıyla ilgili bir ceza soruşturması başlatıldı. Yanukoviç ve diğer bazı yetkililer arananlar listesinde" dedi.

Öte yandan Rusya, "ülkede durumun kötüleştiği" gerekçesiyle Ukrayna Büyükelçisi'ni Moskoya'ya çağırdı.

Moskova, Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in iktidardan uzaklaştırılmasını kınadı.

Yanukoviç, önceki gün Meclis tarafından azledilmişti. Geçici Cumhurbaşkanı Oleksander Turçenov Avrupa Birliği'yle entegrasyonu hedefleyeceklerini söyledi. Ukrayna'da protestolar Kasım ayında Yanukoviç'in Avrupa Birliği'yle ekonomik işbirliği anlaşmasını son anda imzalamaktan vazgeçmesi üzerine başlamıştı.

ABD'den destek

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, Ukrayna Parlamentosu'nun kararını güçlü bir şekilde desteklediklerini söyledi. Avrupa Birliği'nin dış politika temsilcisi Catherine Ashton bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gideceğini açıkladı.

Ashton, Kiev ziyaretinde krize kalıcı bir çözüm bulunması ve ekonomiye istikrar getirilmesi konusunda temaslarda bulunacağını belirtti. Rusya ve ABD, Ukrayna'daki krizde farklı taraflarda yer aldı. ABD, Avrupa Birliği'yle birlikte muhalefeti destekledi.

Kerry, Ukraynalı milletvekillerinin barış ve istikrar için "en iyi ve en umut verici" adımı attıklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Ukrayna muhalefetinin Cuma günü Yanukoviç'le vardığı anlaşmayı çiğneyerek "iktidara el koyduğunu" ve şiddetten yana tavır aldığını belirtti.