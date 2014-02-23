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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna'da yeni düzen arayışı

Ukrayna parlamentosu, devlet başkanına ait yetkilerin geçici olarak Meclis Başkanı Aleksandr Turçinov'a verilmesine karar verdi.

23 Şubat 2014 16:43


Aleksandr Turçinov, yeni Devlet Başkanı seçilinceye kadar devlet başkanlığına vekalet edecek. Ülke parlamentosu, dün Devlet Başkanı Yanukoviç'in, "görevini yapmayarak, kendi kendini devlet başkanlığından azlettiğine" dair karar almış, devlet başkanlığı için erken seçimin 25 Mayıs'ta yapılmasını kararlaştırmıştı. Viktor Yanukoviç, parlamentonun meşruluğunu yitirdiğini öne sürerek, parlamentoda alınan kararları tanımadığını açıklamıştı.

Ukrayna Parlamentosu Yanukoviç'in yanı sıra Dışişleri Bakanı Leonid Kojara, Bilim ve Eğitim Bakanı Dmitriy Tabaçnik, İçişleri Bakanı Vitaliy Zaharçenko ve Başsavcı Viktor Pşonko'yu da görevinden almıştı.

Timoşenko: 'Kiev'deki gösteriler umut ışığı'

Öte yandan Meclis kararıyla serbest bırakılan ve Kharkiv'de tedavi gördüğü hastaneden çıkar çıkmaz Kiev'e gelen Timoşenko, yönetim karşıtı gösterilerin sürdüğü Bağımsızlık Meydanı'nda yaptığı konuşmada, Ukraynalıların hiçbir zaman boyun eğmeyeceğini ve yılmayacağını vurguladı. Timoşenko, Ukrayna'daki özgürlük mücadelesinin, diğer halklara ilham vereceğini belirterek, halen diktatörlük ve otoriter rejim baskısı altında bulunanların Kiev'deki gösterileri umut ışığı olarak göreceğini söyledi.

Yeni bakan tutukluları serbest bıraktı

Bu arada Ukrayna parlamentosu tarafından atanan İçişleri Bakanı Arsen Avakov, protesto gösterileri nedeniyle tutuklananların serbest bırakılmasını kararlaştırdı. Avakov, İçişleri Bakanlığı Kurulunun feshedilerek yenisinin oluşturulduğunu belirterek, ayrıca son olaylarla ilgili İçişleri Bakanlığını ve İl emniyet müdürlükleri çalışanlarına karşı soruşturma başlattığını bildirdi. Avakov, parlamento tarafından görevinden azledilen Vitaliy Zaharçenko'nun yerine parlamentoda yapılan oylama ile İçişleri Bakanı olarak görevlendirilmişti.

'Yanukoviç'in ülke dışına çıkmasına izin verilmedi'

Öte yandan Ukrayna'da parlamento tarafından görevden alınan eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in bulunduğu uçağın ülke dışına çıkmasına izin verilmediği iddia edildi. Ukrayna basınına göre, Devlet Sınır Koruma Hizmetleri üst düzey yetkilisi Sergey Astahov, "Donetsk'teki havaalanında, içinde Yanukoviç'in bulunduğu uçağın, gerekli belgeler olmadan ülke dışına çıkmasına izin verilmediğini" söyledi. Yanukoviç'in Donetsk'e hareket etmeden önce bulunduğu Kharkiv'de ülke dışına çıkışının da sınır koruma görevlileri tarafından engellendiği ileri sürüldü.

Kerry, Lavrov ile Ukrayna'yı görüştü
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü. Kerry'nin, Başkan Barack Obama'nın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin devamı niteliğinde, Rus muadiliyle bir görüşme yaptığını kaydetti. Açıklamaya göre, Kerry ile Lavrov, Kiev sokaklarındaki olayları şiddete başvurmadan çözmek gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Fransa, Timoşenko'nun serbest kalmasından memnun

Fransa, Ukrayna'da eski Başbakan Yulia Timoşenko'nun serbest bırakılmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi. Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, "Timoşenko'nun serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi. Fabius, Fransa ve diğer AB ülkeleri olarak tarihi bir süreçten geçen Ukrayna'nın daima yanında olacaklarını belirtti ve seçimlerin bir an evvel yapılması çağrısında bulundu.

Hague: 'Rusya'yı ikna etmeye çalışıyoruz'

İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Ukrayna'daki olaylarla ilgili Rusya'yı "birinin kazandığı, diğerinin kaybettiği bir oyun" olmaması gerektiği konusunda ikna etmeye çalıştıklarını söyledi. "Kapsayıcı ve ulusal birliğin olduğu bir hükümetin kurulması konusu acildir. Mayıs ayında yapılacağı açıklanan seçimler için anayasal düzenlemelerin yapılması acildir" diyen Hague, "Rusya ile sürekli görüşme halindeyiz. Özellikle eğer bir ekonomik paket olacaksa Rusya'nın bunu desteklemesi önemli olacaktır" ifadelerini kullandı:

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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