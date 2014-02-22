'Yanukoviç Kiev'i terk etti'



Muhalefet liderlerinden Vitali Kliçko, Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in Kiev'i terk ettiğini kaydetti. Cumhurbaşkanlığı sarayının çevresinde koruma olmadığı ve gazetecilerin buraya sorunsuz bir şekilde ulaşabildikleri belirtiliyor.

Ukrayna Meclis Başkanı Vladimir Ribak'ın da görevinden istifa ettiği bildirildi. Ribak'ın sağlık nedenleriyle görevinden ayrıldığı açıklandı.

Daha önce basında Yanukoviç'in ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Harkov kentinde yapılacak "siyasi bir buluşmaya" katılmak için burada bulunduğu şeklinde haberler yer almıştı. Başka bir iddia ise Yanukoviç Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmek için Soçi'ye hareket ettiği yönünde. Viktor Yanukoviç'in şu anda nerede olduğu konusunda resmi bir açıklama ise yapılmadı.

Yanukoviç ile Ukrayna muhalefeti ve AB temsilcileri yapılan görüşmelerin ardından dün cumhurbaşkanlığı seçiminin yılsonuna kadar yapılması konusunda uzlaşma sağlamıştı. Ancak protestocular dün akşam Yanukoviç'in cumartesi günü TSİ 11:00'e kadar istifa etmemesi halinde cumhurbaşkanlığı sarayını ele geçirecekleri ültimatomunu vermişti. Yanukoviç'e güvenmediklerini belirten protestocular gece boyunca gösterilere devam etmişti.