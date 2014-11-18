WhatsApp'ta okundu özelliği kapatılabiliyor ama nasıl?

Anında mesajlaşma yazılımı WhatsApp'ta okundu özelliği kısmen de olsa kalkıyor. Yeni güncellemeden şimdilik sadece Android kullanıcıları yararlanabiliyor.

WhatsApp'ın kısa bir süre önce duyurduğu ve mavi tik işareti ile tanımladığı gönderilen mesajların okunduğu bilgisinin karşı tarafa iletilme özelliğine yeni düzenleme geldi. Standart sürümde kapatılamayan bu özellik şimdilik sadece Android kullanıcılarının yararlanabileceği bir fonksiyon ile kapatılabiliyor.

Şimdilik uygulama mağazası yerine WhatsApp'ın kendi sitesinden indirilen yeni sürüm sadece Android işletim sistemli telefonlarda çalışıyor. İndirilen APK dosyası telefonu yüklendikten sonra uygulama içinden Settings > Account > Privacy bölümüne girerek Read receipts menüsündeki işareti kaldırmak gerekiyor. Bu işaret kaldırıldığında okunan mesajlara 'okundu' işareti konulmadığı gibi kişinin gönderdiği mesajlardan da bu bilgi alınamıyor. Yani sistem iki taraflı işliyor.

Ancak bu yöntem uygulama mağazası Google Play dışından bir uygulama yüklemeyi gerektirdiği için biraz zorluk içeriyor. Ayrıca telefonda 'market dışı uygulamaları yükleme izninin' bulunması da gerekiyor.

Sadece Android'de geçerli olan WhatsApp'ta mavi tiki kaldırma işleminin resmi olarak uygulama mağazasına gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Ayrıca bu servisin iOS için aktif olup olmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Al Jazeera