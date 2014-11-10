Whatsapp'ta 'sokağa çıkmayın' mesajlarının ardından 9 cinayet işlendi

Brezilya'nın kuzeyindeki Belem şehrinde, Salı gecesi Antonio Marcos de Silva Figueiredo isimli polis vurularak öldürüldü. Polisin ölümüne dair haber, anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta hızla yayılmaya başladı. Mesajlarla "dışarı çıkmayın" uyarısının yapıldığı akşam ise 9 kişi öldürüldü.

BBC Türkçe’deki habere göre, birkaç saat içinde başka bir mesaj, şehrin sakinleri arasında yine WhatsApp üzerinden yayılmaya başladı. Mesajda o akşam dışarı çıkılmaması uyarısı yapılıyordu. Birkaç farklı şekilde yayılan mesaj, bazen metin olarak gönderiliyordu. Ama en yaygınlarından biri "Bu gece Guama, Canudos ya da Terra Firme'ye gitme. Bu senin güvenliğinle ilgili" sesli mesajıydı.

Mesajlar emniyetten gelmiyordu ve şöyle devam ediyordu:

"Polislerimizden biri öldürüldü ve biz de bölgeyi temizleyeceğiz."

"Bizi kimse durduramaz, en yüksek rütbeliler bile. Çocuklar firarda. Lütfen evde kalın. Sokaklarda dolaşmayın."

Mesaj, kurumsal bir uyarı mesajı değildi; ama görünen o ki, ölen meslektaşları için intikam arayışında olan polisler tarafından yollanmıştı.

Sesli mesajı alan 19 yaşındaki Joao Batista mesajlar nedeniyle korktuğunu söyleyerek, "Şehirde bu şekilde yayılan ve korku yaratan bir mesajı ilk kez görüyorum" dedi.

Mesajın izini sürmek imkânsız

Joao Batista, mesajı arkadaşlarından almış; arkadaşları da arkadaşlarından. Bu zincir, bu şekilde gidiyor. Bu nedenle, mesajın kaynağının izini sürmek de imkânsız.

Mesajın “dışarı çıkmayın” uyarısında bulunduğu akşam 9 kişi öldürüldü. Görgü tanıkları, katillerin altı saat boyunca motosikletlerle dolaşıp cinayetleri işlediklerini söylüyor. Belem'in sokaklarında bırakılmış cenazelerin fotoğraflarını bölgede yaşayanlar çekip paylaştı.

Cinayetler görevde olmayan polisler tarafından mı işlendi sorusunu, Sao Paolo'da bulunan BBC muhabiri Camilla Costa "Tam olarak bilmiyoruz" şeklinde yanıtladı. Ancak Costa, benzer bir olayın yılın ilk aylarında Campinas şehrinde yaşandığını ifade etti. Arkadaşları öldürülen bir grup polis, 12 kişiyi öldürerek intikam aldı.

Belem'deki olayda, WhatsApp uygulamasını kullanarak insanları bölgeden uzak tutmaya çalışanlar polis memurları olabilir. Ama bu taktik daha çok suç çeteleri tarafından kullanılıyor.

Polis, Brezilya kapsamında WhatsApp kullanarak diğer çetelerle ya da polisle çatışmalar öncesinde, hatta uyuşturucu pazarlığı yapmak için sokağa çıkma yasağı ilan eden suç çetelerini soruşturuyor.

Şu anda Batista'ya göre, Belem'de gerilim yüksek. WhatsApp üzerinden yeni mesajlar dolaşmaya başladığını ve bu mesajlarda, çetelerle polis arasında özellikle de daha yoksul mahallelerde şiddet sarmalının devam edeceğinin bildirildiğini söylüyor.

Batista'nın üniversitedeki dersleri iptal edilmiş. Bazı insanların da evlerinden çıkmadığını anlatıyor.