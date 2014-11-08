WhatsApp'tan beklenen yeni özellik: 'Şu an bir başkasına yazıyor' verisi

Hürriyet gazetesi blog yazarı Patrick Özdemiroğlu, akıllı telefon uygulaması Whatsapp’ın yeni “mavi tik” özelliğini getirmesinin ardından, beklenen yeniliklerini yazdı.

Özdemiroğlu’nun “Bir ilişki katili olarak Whatsapp!” başlığıyla yayımlanan (8 Kasım 2014) yazısı şöyle:

Bir ilişki katili olarak WhatsApp!

Onu seviyorsunuz ama o, ilişkinizi onaylamıyor. WhatsApp, ilişkiler için artık görümce ve kıskanç kanka seviyesinde...

Akıllı ve akılsız cep telefonları icat edilmeden, Pentium 166 MMX'lerle modemlerimiz cik cik ötmeden önce, bir sevgiliyle uzaktan iletişim kurmanın çok basit ritüelleri vardı. Sevgilinin evi aranır, telefonu açan anneye, "İyi akşamlar, X ile görüşebilir miyim?" denir, telsiz telefonu alıp 50 metre uzağa çekilen sevgiliyle saatler süren "Sen kapa, hayır sen" itişmesinin başarısızlığından ötürü ay sonu telefon faturası hakkında babaya hesap verilirdi.

Bu günlerdeyse ilişkilerin geleceğini akıllı telefon performansları belirliyor. Hovardalığın tanımı bir barda yanındaki kızla devasa bir özgüven tokadı yeme pahasına konuşma çabası olmaktan çıktı. Çapkınlık WhatsApp'ta aynı anda birden (kimi kandırıyorum üçten) fazla kızla flört edip, 'son görülme saati' ve gelen mesaja yeterince hızlı ve zekice yanıt verme arasındaki dengeyi kurma becerisine dönüştü. Aynı WhatsApp'ın uzun ilişki yaşayanlar için sevgiliye tekmil verme aracı olduğunu söylemeye ise sanırım gerek yok. Silmenin / kullanmamanın da apayrı krizler doğuracağı WhatsApp, en son eklediği mavi tik özelliğiyle ilişkiler için görümce kıvamına, sizi sevmeyen sevgili kankasına, telefon açıp "Bir dost" diye kapatan kıskanç Yeşilçam karakterine dönüşmeyi başardı.

Mesajların tiklerle yolculuğu

Bir gri tik: Mesaj sizin telefonunuzdan çıktı.

İki gri tik: Mesaj karşıdakinin telefonuna vardı.

İki mavi tik (Yeni): Gönderdiğiniz mesaj okundu.

Mesajın üstüne basılı tutup info'ya tıkladığınızda mesajın hangi saatte iletildiği, hangi saatte okunduğu bilgisi çıkıyor. (Yeni)

Grup mesajlarında ekranı sağdan sola kaydırdığınızda en son mesajın kimler tarafından okunduğu bilgisi veriliyor. (Şimdilik sadece iPhone'da)

Rakamlarla WhatsApp gerçeği

19 milyar dolar: Facebook'un WhatsApp'ı satın almak için ödediği miktar.

10 milyar dolar: Google'ın önerdiği miktar.

600 milyon: Aylık aktif kullanıcı sayısı.

14 milyon: Her WhatsApp yazılımcısı başına düşen kullanıcı sayısı.

50 milyon: Her gün atılan mesaj sayısı.

WhatsApp'tan beklenen yeni özellikler!

Atıldıktan sonra mesajın üstüne basılarak elde edilecek "Şu anda üzerinde ne var" bilgisi.

"Yalan söylüyor YALAN!" anlamına gelen iki kırmızı tik uygulaması.

Ekranın üstünde (artık önemini yitiren) son görülme saati yerine "Şu an bir başkasına yazıyor" verisi.

Mesajın nereden atıldığını gösteren 'çapkın öldüren' lokasyon bilgisi.

Yazıyor gözükürken bir anda çevrimiçine dönen kişiyle ilgili durum datası. (Utandı, kapı çaldı, alkolün etkisi geçti gibi)

Erkeklerin "Bakarız", kadınların "Peki" yazdığı durumlarda mesajın karşı tarafa iletilmemesi.

Aynı anda üç ve üçten fazla kızla yazışan adamın mesajlarında üç mavi tık çıkması.