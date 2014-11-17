Whatsapp'ın 'mavi tik'leri kalkıyor mu?

WhatsApp'ın yeni kullanıma sunduğu mavi tik olarak bilinen "okundu onayı" işlevi Whatsapp'ın başını yakacak gibi görünüyor.

WhatsApp'ın yeni "okundu onayı" işlevi, bir avukata göre firmanın başına iş açabilir. Popüler mesajlaşma yazılımı, geçtiğimiz günlerde gönderdiğiniz mesajların karşı tarafta görüntülendiğini gösteren "mavi onay işareti" işlevini devreye sokmuştu.

Avukat Christian Solmecke'e göre mavi onay işareti, gizlilikle ve kanunlarla ilgili nedenler dolayısıyla yasalara aykırılık arz ediyor. WhatsApp ise bu iddiaya işlevin kapatılabildiği bir beta sürümünün hazır olduğu cevabını verdi. Görünen o ki yeni işlevin yakasında kullanıcılardan sonra, bir de kanunlar olacak...

WhatsApp, "mavi onay işareti" işlevini sunmadan önce sadece mesajınızın karşı tarafa ulaştığını bildirmekle yetiniyordu. Dolayısıyla mesajınız ulaşsa bile, karşı tarafın WhatsApp'ı açıp, mesajı okuduğunu anlamanız mümkün olmuyordu (karşı taraf cevap vermediği sürece).