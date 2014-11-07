Whatsapp'taki 'mavi tık'tan nasıl kurtulursunuz?

Whatsapp'ın 'yuva yıkacak' yorumlarına neden olan ve çift mavi tik özelliği, kullanıcıların attıkları mesajları karşı tarafın 'gerçekten' okuyup okumadığını görebilmesini sağlıyor. Bu nedenle kullanıcıların azımsanmayacak bir kısmı özelliği kaldırmanın yolunu arıyor, zira daha önce mesajı okusanız dahi karşı taraf mesajı okuyup okumadığınızı anlamıyordu. Yeni güncellemeyle birlikte mesajı okuduğunuz anda, ekranda ‘Mavi tik’ işareti beliriyor.

Çift mavi tik özelliğinden nasıl kurtulabilirsiniz?

Elbette Whatsapp'ın bu yeni özelliğini devre dışı bırakma şansınız yok; ancak bazı yöntemleri deneyerek karşı tarafın mesajlarını okunduğunu görmesini engelleme şansınız var.

Bunun için örneğin hem Android hem de iOS yüklü iPhone'larınızı Uçak Modu'na alarak veya interneti tamamen keserek gelen mesaja bakabilir, daha sonra o mesajı silerek Whatsapp'ı kapatıp Uçak Modu'ndan çıkabilirsiniz. Buşekilde karşı tarafın mesajınızı okuduğunu anlaması pek mümkün değil. Diğer bir deyişle internet olmadan mesajı sildiğiniz için Whatsapp bunu anlamayacak ve karşı taraf da çift mavi tik işaretini göremeyecek.

Doğrudan o mesajı okumayın!

Bir diğer yol ise gelen mesajı okumakla ilgili... Örneğin A kişisinden size bir mesaj geldi. Siz Whatsapp'a girdiğinizde onunla olan konuşma penceresini açmadığınız takdirde çift mavi tik simgesini görmesi söz konusu değil; ancak A kişisinin attığı mesajın içine girerseniz mavi tikleri otomatik olarak karşı taraf görmüş oluyor.