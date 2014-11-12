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Yaşam

Boşanma davalarının en önemli delili WhatsApp!

İtalya'da WhatsApp mesajları boşanma davalarının en önemli delilleri arasına girdi

12 Kasım 2014 12:59

İtalya'da yayınlanan son rapora göre WhatsApp mesajları boşanma davalarının en önemli delilleri arasına girdi. Hızlı sohbet özelliğiyle dikkat çeken uygulama, çiftlerin ayrılıklarında büyük rol oynar hale geldi.

 

Boşanma davalarında yüzde 40 WhatsApp

 

Radikal'in Log.com'a dayandırdığı habere göre, İtalyan Aile Avukatları Birliği tarafından açıklanan son verilere göre boşanma davalarının yaklaşık yüzde 40‘ında WhatsApp mesajları delil olarak gösteriliyor.

 

Facebook ile devam ediyor

 

Topluluk adına konuşan başkan Gian Ettore, artan sosyal medya kullanımının çiftlerin ilişkilerini zedelediğini ve her geçen gün giderek artış yaşandığını dile geriyor. Öncelikle kısa mesaj ile başlayan aldatmaların daha sonra Facebook üzerinden gerçekleştirildiğini ifade eden Ettore, günümüzde yeni trendin WhatsApp olduğunu belirtiyor.

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