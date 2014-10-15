Whatsapp'ta sesli görüşmeler de kayıt altına alınacak

500 milyonun üzerinde kayıtlı kullanıcısı olduğu sanılan popüler sohbet uygulaması Whatsapp'a, yeni güncellemele birlikte, kullanıcıların uzun zamandır beklediği sesli arama özelliği de ekleniyor. Böylece kullanıcılar, tıpkı Viber'da olduğu gibi Whatsapp hesabı olan herhangi bir kullanıcıya arama yapabilecek.

Hürriyet’in haberine göre, Whatsapp'a sesli görüşmelerle birlikte gelen bir diğer özellik de ses kayıt fonksiyonu olacak. Uygulama çerçevesinde yapılan ikili görüşmeler dilendiği takdirde telefonlara kaydedilebilecek.

Telefon görüşmeleri yasal kanıt olabilir

Ancak bu özelliğin her yerde kullanıma geçmesi imkânsız gibi gözüküyor. Sebebi ise telefon görüşmelerinin kayıt edilmesi birçok ülkenin hukuk sistemine göre yasadışı. Bu ülkelerin başında Amerika geliyor. Amerikan yasalarına göre bir telefon görüşmesini, görüşmeyi yapan iki tarafında rızası olmadan kaydetmek yasalara aykırı. Birçok ülkede bu işlem yasal olmasına rağmen ciddi problemler barındırıyor çünkü bu ülkelerde telefon görüşmeleri yasal kanıt olarak sunulabiliyor.



