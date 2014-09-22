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Dünya

İran'da Whatsapp ve Tango yasaklandı!

İran'da 'İslam ahlakına ve iç güvenliğe tehdit içeren mesajların yaygınlaştığı' gerekçesiyle mobil uygulamalara erişim engellendi

22 Eylül 2014 13:20

İran'da "İslam ahlakına, genel güvenliğe ve İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Humeyni'ye hakaret içeren mesajların yaygınlaştığı" gerekçesiyle mobil uygulamalara erişim engellendi.

İran Yargıtay Sözcüsü ve Başsavcı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Yargıtay Başkanı Ayetullah Amuli Laricani'nin emri doğrultusunda İletişim Bakanlığı'na, "Whatsapp, Viber ve Tango gibi mobil uygulamalara erişimin engellenmesi için 30 gün süre tanıdığını" duyurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Başsavcı Ejei, "Daha önce de İletişim Bakanlığı'na söz konusu uygulamaların engellenmesi ile ilgili taleplerini ilettiklerini ancak konuyla ilgili herhangi bir adım atılmadığı" eleştirisinde bulundu.

Ejei, mobil uygulamaların en geç 30 gün içinde engellenmemesi durumunda yargının, yasaları ihlal edenlere karşı kanunlar çerçevesinde karar alacağını vurguladı.

İnternet konusunda muhafazakâr muhaliflerle zaman zaman tartışan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, aybaşında yaptığı açıklamada İranlı bazı dini liderlerden internet ve yeni teknolojiler konusunda daha hoşgörülü olmalarını istemişti. İran hükümeti de kısa süre önce telekomünikasyon şirketlerinin abonelerine sunduğu 3G hizmetlerinin genişletilmesine izin vermişti.

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