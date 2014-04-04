Facebook'ta ücretsiz telefon görüşmesi dönemi

Facebook Messenger'a gelen yeni bir özellik ile Facebook üzerinden artık ücretsiz telefon görüşmesi yapabileceksiniz.

Facebook 'un bir süredir ABD ve Kanada'da kullanıcılarına sunduğu sesli görüşme servisi nihayet tüm dünya kullanıcılarına sunuldu. Facebook Messenger'a gelen hem Android hem de iOS güncellemesi ile artık kullanıcılar Facebook'taki arkadaşlarıyla sesli görüşme yapabilecek.

Ancak bunun için WiFi ağına bağlı olmanız gerekiyor. Hücresel veri üzerinden telefon görüşmesi yapılamıyor. Bunun dışında Facebook'taki arkadaşlarınızın da en son Facebook Messenger sürümünü kullanıyor olması şart.