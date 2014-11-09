WhatsApp'ta 'mavi tik' özelliğini kapatma yolu

WhatsApp'ın yaptığı güncelleme ile ortaya çıkan 'Mavi Tik' sosyal medyada günün konusu oldu. Uygulamadan rahatsız olanlar kadar bir o kadar benimseyenler olsa da WhatsApp'ın ayarlarda bu özelliği kapatmaya yönelik bir seçenek koymaması eleştirildi. Ayarlar menüsüne özelliği kapatmak için herhangi bir seçenek koymayan WhatsApp’a çare yine kendi kullanıcılarından geldi. Sadece birkaç basit adımdan oluşan bu yöntemle mesajı okusanız dahi karşı tarafa bildirim gitmesini engelleyebiliyorsunuz.

iOS kullanıcıları için:

Mesajı okumadan önce cihazınızı “Uçak Modu”na alın.

Mesajı okuduktan sonra uygulamadan çıkın ve “Uçak Modu”nu kapatın.

Android kullanıcıları için:

- Gelen mesajı okumadan önce cihazınızın internet bağlantısını kesin

- Mesajı okuduktan sonra sadece o iletiyi üzerine basılı tutarak silin

- İnternet bağlantınızı aktifleştirin Yeni mesaj gelse bile sildiğiniz içerik için mavi tik bildirimi gitmeyecektir.

Whatsapp'ta mesajların gönderilen kişiye gidip gitmediği mesajların yanındaki "gri tık" sayesinde anlaşılıyordu fakat kişinin mesajı okuyup okumadığı bilinmiyordu. Mavi tık popüler uygulamayı kullanan kişiler arasında kavga sebebi oldu, işte o haberin detayları...Dünyanın en yaygın mesajlaşma programı whatsApp, arkadaşlar veya sevgililer arasında yeni kavgalara sebep olacak özelliğini kullanıcılara sundu. Akıllı telefonların vazgeçilmez uygulaması Whatsapp'a yeni bir güncelleme geldi. Bundan böyle Whatsapp'ta gönderdiğiniz mesajların okunup okunmadığı mesajınızın yanındaki "mavi tık" sayesinde anlaşılabilecek.

Bu güncellemeden önce Whatsapp'ta mesajların gönderilen kişiye gidip gitmediği mesajların yanındaki "gri tık" sayesinde anlaşılıyordu fakat kişinin mesajı okuyup okumadığı bilinmiyordu. Bu yeni özellik popüler uygulamayı kullanan kişileri oldukça kızdırmış gibi görünüyor.Bazen yakınlarımızla konuşmak istemeyiz, müsait değilizdir ya da canımız istemiyordur. Ancak WhatsApp'taki yeni özellik, inisiyatif kullanmayı engelleyecek. WhatsApp'ta daha önceden mesajların gönderilip gönderilmediği iki tik işaretinin çıkmasıyla anlaşılıyordu. Mesajı okusanız dahi karşı taraf mesajı okuyup okumadığınızı anlamıyordu. Yeni güncellemeyle birlikte mesajı okuduğunuz anda, ekranda 'Mavi tik' işareti beliriyor.WhatsApp'ını güncelleyen kullanıcıların bir çoğu, mavi tik özelliğinin gelmesiyle birlikte, yaşadıkları büyük pişmanlığın yanında isyan da etti.

Öte yandan WhatsApp kullanıcılarının merakla beklediği sesli arama hizmetinin açılış tarihi, 2015'in ilk aylarına ertelendi. WhatsApp kullanıcılarının merakla beklediği sesli arama özelliği bir sürece daha gecikecek.Akıllı telefonlarda en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz ay yeni sesli arama özelliğini getireceğini duyurmuştu. Ancak bu hafta Code / Mobile konferasında konuşan WhatsApp CEO'su Jan Koum, bazı teknik problemlerden dolayı bu özelliğin gecikeceğini açıkladı.WhatsApp, 2014 yılı başlarında Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg tarafından satın alınmıştı. Zuckerberg'in WhatsApp'a yenilikler katacağı belirtilmişti. WhatsApp'a sesli konuşma özelliğinin nasıl getirileceği ve uygulamanın durumunun ne olacağı ise merak konusu olarak gizemini koruyor.Öte yandan, WhatsApp kullanıcılarının merakla beklediği sesli arama özelliğinin bir sürece daha gecikecek olması kullanıcılar tarafından oldukça üzüntüyle karşılandı.