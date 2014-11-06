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Bilim / Teknoloji

WhatsApp'ta mavi tik dönemi

WhatsApp, kullanıcılarına sunduğu yeni özellikle inisiyatif kullanmayı engelleyecek

06 Kasım 2014 12:40

Dünyanın en yaygın mesajlaşma programı whatsApp, kullanıcılar arasında yeni tartışmalara sebep olacak özelliğini kullanıcılara sundu.

Bazen yakınlarımızla konuşmak istemeyiz, müsait değilizdir ya da canımız istemiyordur. Ancak WhatsApp’taki yeni özellik, inisiyatif kullanmayı engelleyecek. WhatsApp’ta daha önceden mesajların gönderilip gönderilmediği iki tik işaretinin çıkmasıyla anlaşılıyordu. Mesajı okusanız dahi karşı taraf mesajı okuyup okumadığınızı anlamıyordu. Yeni güncellemeyle birlikte mesajı okuduğunuz anda, ekranda ‘Mavi tik’ işareti beliriyor. 

 

Güncelleme tartışmaya yol açtı

 

WhatsApp’ını güncelleyen kullanıcıların bir çoğu, mavi tik özelliğinin gelmesiyle birlikte, yaşadıkları büyük pişmanlığın yanında isyan da etti.

İşte sosyal medyada whatsApp isyanı:

 

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