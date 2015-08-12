Whatsapp'ın hayatı kolaylaştıran 20 özelliği

2009 yılında hayata geçen ve kısa sürede tüm dünyayı saran WhatsApp, hayatımızı kolaylaştıran özellikleriyle akıllı telefonlarda en çok kullanılan uygulamalardan biri haline geldi. Kullanım kolaylığı ve fotoğraf, video paylaşmaya olanak vermesi bakımından SMS’i neredeyse yok eden Whatsapp ile iletişimde her işi halledebilmek mümkün. Her geçen gün yeni bir özelliği çıkan WhatsApp’ın en çok kullanılan ya da ihtiyaç duyulan özelliklerini Alman Bild Gazetesi derledi.

İşte birçoğunu bilmediğiniz Whatsapp’ın hayatımızı kolaylaştıran 20 özelliği:

1-Birçok kişiye aynı anda SMS atma

Birçok arkadaşınıza aynı anda mesaj mı göndermek istiyorsunuz? Bunun için hemen Whatsapp’ı açın ve iPhone’larda mesajlaşma kısmında sol üstte bulunan “Broadcast” seçeneğine tıklayın. Android telefonlarda ise bunu, ana menünün sağ altında “New Broadcast” seçeneği içinde bulabilirsiniz.

2-Mesajlarınızı mail olarak gönderme

Bütün mesaj trafiğini mail olarak almak, arşivlemek ya da arkadaşınıza mı göndermek istiyorsunuz? Hiç sorun değil! Android telefonlarda, mesajlaşmayı başlatan tuşa uzun süre bastığınızda karşınıza çıkan mesajlar için, “E-mail olarak gönder” seçeneğine tıklayın. iPhone’larda ise arşivlemek istediğiniz konuşmayı sola doğru kaydırarak “Daha fazla” seçeneğinden “Konuşmayı e-mail olarak gönder” seçeneğini tıklayın.

3-Sesli mesaj

Whatsapp’ta sesli mesaj göndermek mümkün. Android ve iOS telefonlarda, mikrofon imgesine basılı tutarak ortam seslerini karşı tarafa mesaj olarak iletebilmeniz mümkün.

4-Çevirimiçi olduğunuzu ve ‘okundu’ simgelerini gizleme

Eğer herhangi bir müdahalede bulunmazsanız, listenizdekiler WhattsApp’ta ne zaman “Çevirimiçi” olduğunuzu görebiliyor. Mesajlarınızın sonundaki mavi tikler de mesajınızın okuduğunu gösteriyor. İsterseniz bu özelliği, “Ayarlar” kısmında “Hesap” bölümünü seçerek “Gizlilik” seçeneğinden değiştirebilirsiniz.

5-Whatsapp mesajlarının ana ekranda görünmesini engelleme

Eğer Whatsapp’tan gelen mesajların sadece uygulamayı açtığınızda görmek istiyorsanız, bunun için ayrı bir uygulama indirmenize gerek yok. Telefonunuzda birkaç küçük dokunuşla bunu yapabilirsiniz. Android telefonlarda, istenilen mesaja uzun süreli basın ve “Chat bağlantılarını ekle” kısmına ulaşın. iPhone’larda bu fonksiyon bulunmuyor.

6-Konum paylaşma

Bir arkadaşınızla sözleştiniz ve birbirinizi bulamıyor, birbirinize bulunduğunuz yeri göndermek istiyorsunuz… Android telefonlarda, “ofis-büro” kısmında “Bulunulan yer”i seçin. iPhone’larda ise metin yazma bölümünün solundaki okla “Konum gönder” seçeneğini tıklayın. Eğer başka bir yerin adresini göndermek istiyorsanız, adresi bulun ve onu da gönderin.

7-Bağlantıları bloke etme

Eğer sizi rahatsız eden bağlantılar ya da kayıtlı telefonlar varsa, bunların gönderdiği mesajları basitçe kapatabilirsiniz. Android telefonlarda, chat’leşme blümünde sağ üst köşeye dokunarak, „Daha fazla“ ya da „Bloke et“ bölümünü seçebilirsiniz. Bloke edilen kişinin bundan haberi olmaz ama mail’inin okunmadığını görür. iPhone’larda ise „tartışma- yazışma“ grubunda ilgili arkadaşınızın ismini seçerek „Bu kontağı bloke et“ bölümüyle yapabilirsiniz.

8-Bilgisayar üzerinden Whatsapp kullanma

Eğer küçük bir ekran sizi rahatsız ediyorsa, WhatsApp özelliğini bilgisayarınızda da kullanabilirsiniz. Bunun için Google Chrome ya da Mozilla Firefox’tan bir internet tarayıcısına ihtiyacınız var. web.whatsapp.com’u tıklayarak Handy-App butonunu seçin. Sağ üst köşede göreceğiniz “WhatsApp Web”in QR-Code’unun fotoğrafını çekin. Böylece artık PC’inizde WhatsApp’ı kullanabilirsiniz. Bu özelliğin iPhone’larda olmadığını hatırlatalım.

9-Yeni telefon numaranıza eski Whatsapp hesabınızı tanımlama

Eğer telefon numaranız değişiyorsa, yeniden WhatsApp indirmenize gerek yok. Bunun için, “Ayarlar” ve “Hesap” kısmından “Numara değiştir” seçeneğini tıklamanız yeterli.

10- Whatsapp’ta paylaşılan fotoğrafları kaydetme

WhatsApp’la gelen fotoğraflar, normalde cep telefonunun fotoğraf galerisine gider. Eğer bunu istemiyorsanız, iPhone’da “özellikler” bölümüne gidin, “Mesajlar ve Aramalar” bölümüne tıklayın. Burada “Gelen medyaları kaydet” seçeneğini kapatın. Android telefonlarda ise bunu yapmak bir hayli karışık. Hatta bunu yapabilmek için “Datei- Explorer-App’e ihtiyacınız var. Ardından WhatsApp’ın fotoğraf albümüne giderek “boş bir dosya” yaratmanız gerekiyor.

11-Mesajları ‘okunmamış’ olarak işaretleme

iPhone’larda okuduğunuz bir mesajı daha sonra cevaplamayı unUtmamanız için ‘okunmadı’ olarak işaretleyebilirsiniz. “Mesajlar” kısmında işeretlemek istediğiniz mesaja gelin ve mesajı sola dorğu kaydırarak “Okunmamış olarak işaretle” seçeneğini tıklayın. Bu özellik Android telefonlarda ne yazık ki bulunmuyor. Bir şeye dikkat, mavi renkteki “okundu” tikleri geri alınamaz.

12-’Giriş’ tuşu ile mesaj gönderme

Android telefonlarda ‘Giriş’ tuşuna basarak mesaj gönderebilirsiniz. Bunu “Özellikler” ve “Ayarlar” bölümünde “Mesajlaşma ayarları” kısmından seçmeniz gerekiyor. iPhone’larda ise bu özellik bulunmuyor.

13-Silinen mesajları geri çağırma

WhatsApp, Android telefonlarda her gece saat 04:00’te tüm mesajları “Back-up” yapar. Eğer yanlışlıkla bir mesajı ya da iletiyi sildiyseniz, Whatsapp uygulamasını silerek yeniden yüklemeniz yeterli. Böylece WhatsApp bu iletiyi Back-up’tan geri alacaktır. Android telefonlarda, Back-up’un gerçekleşip gerçekleşmediğini, menünün sağ üst köşesindeki “Ayarlar” ve ardından “Özellikler” bölümünde “Chat ayarları” kısmından görebilirsiniz. iPhone’larda ise, iletiler isteğe göre Apple’ın “iCloud” özelliğinde yer alabiliyor. Bunun için mesaj ayarlarının aktif hale getirilmesi gerekiyor.

14-Mesaj, fotoğraf ya da video paylaşma

Eğer bir iletiyi, fotoğrafı ya da görüntüyü WhatsApp’tan Facebook ve Twitter’da paylaşmak ya da e-mail olarak göndermek istiyorsanız ilgili paylaşıma uzun süreli basın. iPhone’larda konuşma panelinin sol alt kısmında “Fotoğraf ya da video gönder” seçeneğinden; Android telefonlarda ise fotoğraf ya da videonun hangi uygulamaya gönderileceğinin ayrıca seçilmesi gerekiyor.

15-Konuşmayı arşivleme

Bir mesajlaşmayı konuşma listenizde görmek istemiyor ama silmek de istemiyorsanız, o konuşmayı arşivleyebilirsiniz. Android telefonlarda, parmağınızı ilgili iletinin üzerinde uzun süreli tutun ve “Arşivleme” seçeneğine tıklayın. Saklanan bu iletileri aktif konuşmaların altında görüntüleyebilirsiniz. iPhone’larda ise “Konuşma listesi”ne gelerek istediğiniz konuşmayı sola kaydırarak “Arşivle” seçeneğini tıklayabilirsiniz. Arşivlenmiş iletilerinizi ise konuşma listesini aşağı kaydırarak görüntülemeniz mümkün.

16-Mesaj uyarılarını sessize alma

Eğer bir mesaj grubunuz varsa ve sürekli ileti gelmesinden rahatsız oluyorsanız, gelen mesajları sessize alabilirsiniz. iPhone’larda konuşma listesine gelerek ilgili iletiyi sola doğru kaydırın ve “Daha fazla özellik“ bölümünden “Grubu sessize al” seçeneğine tıklayın. Android telefonlarda ise bu özellik bulunmuyor.

17-Whatsapp kullanım ücreti

WhatsApp ücretli bir uygulama olmasına rağmen ama kullanıcılara göre değişiklik yapabiliyor. Uygulamanın yıllık kullanım bedeli olan 0.89 Euro, iOS’larda Apple Store üzerinden iTunes’a, Android’lerde de Google Play’e ödeniyor. Ancak çok uzun süredir WhatsApp kullanıcısı olanlardan herhangi bir ücret talep edilmediği gibi, uygulama ilk bir yıl içinde tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunuluyor.

18-Whatsapp üzerinden arama yapma

WhatsApp’i kullanarak, numarası rehberinizde kayıtlı olan kişileri telefon simgesine dokunarak arayabilirsiniz. Ancak çoğu zaman telefon bağlantısı kötü olabiliyor. iPhone’larda “Özellikler” ve “Ayarlar” bölümüne gelerek gereksiz bulduğunuz bazı belgeleri silebilir, telefonun kapasitesini biraz olsun yükseltebilirsiniz.

19-Whatsapp’taki hesabınızı tamamen kaldırma

WhatsApp uygulamasını artık kullanmak istemiyorsanız, “özellikler” ve “Ayarlar” bölümünden uygulamayı seçerek silebilirsiniz. Eğer telefonunuzu kaybettiyseniz ve bir yabancının mesajlarınızı görmesini istemiyorsanız, yeni telefonunuzdaki SIM Kartı kullanarak eski numaranıza ulaşabilir ve bu uygulamayı engelleyebilirsiniz. WhatsApp sadece bir telefonda mesajların aktif olmasına izin vediği için, engelleme yaptıktan sonra sizden başka kimse mesajlarınıza ulaşamaz.

20-Mesajlardaki bazı iletileri silme

Mesajlarlarınızdaki bazı iletileri silmek istiyorsanız, ilgili kutucuğa uzun süreli bastığınızda Android telefonlarda küçük bir çöp sepeti sembolü görünecektir. iPhone’larda ise “Sil“ komutuna dokunabilirsiniz. Ancak mesaj sadece sizin telefonunuzdan silinecek, karşı tarafın telefonunda kalacaktır.