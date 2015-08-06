T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Whatsapp'a hangi yenilikler geldi?

Uygulama, v2.12.5.16 sürümüne güncellendi

06 Ağustos 2015 16:07

Geçtiğimiz yıl Facebook tarafından satın alınan Whatsapp'a gelen yeni bir güncellemeyle, uygulamaya pek çok yeni özellik geldi. Yeni sürüm sayesinde artık sesli arama yaparken, ses kalitesi arttırılıp, azaltılabilecek; kişiye özel bildirim sesi ayarlanabilecek; video görüntüleri de yedeklenebilecek.

800 milyon aktif kullanıcısı olan ve yakın zamanda sesli arama özelliğine de kavuşan Whatsapp, v2.12.5.16 sürümüne güncellendi. 46 MB’lik alan kaplayan güncelleme şimdilik yalnızca iPhone'lara geldi.

İşte yeni sürümün sağladığı yenilikler:

*Artık sesli arama yaparken ses kalitesini belirleyebileceksiniz. Ses kalitesini düşürerek kota kullanımını azaltabilir, yüksek internet faturalarından kurtulabilirsiniz.

*Whatsapp'ta yedekleme yaparken artık mesaj ve fotoğrafların yanında video görüntüleri de yedeklenebilecek. 

*Güncelleme ile Apple Maps üzerinden harita paylaşımı yaparken büyük harita parçacıkları kullanılıyor.

*Özel bildirim ayarı sayesinde artık kişiye özel bildirim sesi ayarlayabiliyorsunuz. Yani Ali mesaj yazdığında gelen ses farklı, Veli yazdığında farklı bir ses alabilirsiniz.

*Sohbet geçmişine giderken artık mesajlar otomatik olarak yüklenecek.

 

 

ETİKETLER

whatsappfacebookgüncellemeyenilikuygulamamobil uygulamasürümteknolojiakıllı telefon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24