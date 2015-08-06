Whatsapp'a hangi yenilikler geldi?

Geçtiğimiz yıl Facebook tarafından satın alınan Whatsapp'a gelen yeni bir güncellemeyle, uygulamaya pek çok yeni özellik geldi. Yeni sürüm sayesinde artık sesli arama yaparken, ses kalitesi arttırılıp, azaltılabilecek; kişiye özel bildirim sesi ayarlanabilecek; video görüntüleri de yedeklenebilecek.

800 milyon aktif kullanıcısı olan ve yakın zamanda sesli arama özelliğine de kavuşan Whatsapp, v2.12.5.16 sürümüne güncellendi. 46 MB’lik alan kaplayan güncelleme şimdilik yalnızca iPhone'lara geldi.

İşte yeni sürümün sağladığı yenilikler:

*Artık sesli arama yaparken ses kalitesini belirleyebileceksiniz. Ses kalitesini düşürerek kota kullanımını azaltabilir, yüksek internet faturalarından kurtulabilirsiniz.

*Whatsapp'ta yedekleme yaparken artık mesaj ve fotoğrafların yanında video görüntüleri de yedeklenebilecek.

*Güncelleme ile Apple Maps üzerinden harita paylaşımı yaparken büyük harita parçacıkları kullanılıyor.

*Özel bildirim ayarı sayesinde artık kişiye özel bildirim sesi ayarlayabiliyorsunuz. Yani Ali mesaj yazdığında gelen ses farklı, Veli yazdığında farklı bir ses alabilirsiniz.

*Sohbet geçmişine giderken artık mesajlar otomatik olarak yüklenecek.