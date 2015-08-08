Mobil mesajlaşma devi Whatsapp güncellendi

Dünya çapınca 800 milyon aktif kullanıcısı olan Whatsappv2.12.5.16 sürümüne güncellendi. İlk olarak iPhone'lara gelen güncellemeyle sesli aramada ses kalitesini belirleyebileceksiniz. Ses kalitesini düşürerek kota kullanımını azaltabilir, yüksek internet faturalarından kurtulabilirsiniz.

Whatsapp’ta yedekleme yaparken artık mesaj ve fotoğrafların yanında video görüntüleri de saklanabilecek. Güncelleştirme ile Apple Maps üzerinden harita paylaşımı yaparken büyük harita parçacıkları kullanılıyor.

Özel bildirim ayarı sayesinde artık kişiye özel bildirim sesi ayarlayabiliyorsunuz. Yani; “X” mesaj yazdığında gelen ses farklı, “Y” yazdığında da değişik bir ses alabilirsiniz.

Sohbet geçmişine giderken artık mesajlar otomatik olarak yüklenecek. 46 MB’lık bir alan kaplayan yeni güncelleştirme şu an için sadece iPhone’lardan indirilebiliyor.