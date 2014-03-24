T24 LogoT24 Logo
Gündem

Washigton Post'tan Twitter yasağı videosu: Erdoğan kendini vurdu

ABD'de yayımlanan The Washington Post gazetesinin internet sitesi, Türkiye'deki Twitter yasağını ilginç bir video ile haberleştirdi

24 Mart 2014 17:54

ABD’de yayımlanan The Washington Post gazetesinin internet sitesi, Türkiye’deki Twitter yasağını ilginç bir video ile haberleştirdi. “Başbakan Erdoğan kendini yaraladı” başlığıyla yayımlanan ve çizer Ann Telnaes imzası taşıyan kısa videoda, Başbakan Erdoğan figürü önce havada uçan twitter kuşlarını vurmaya çalışıyor. Başarılı olamayan Erdoğan, en sonunda başına konan bir kuşu vurmak için silahı kendi kafasına dayıyor.

ETİKETLER

başbakan erdoğantwitter yasağıwashigton postvideokuşsilah

İlgili Haberler

Twitter'da tweet'inizi kaç kişi okumuş öğrenebileceksiniz

Twitter'ın tasarımında radikal değişikliğe gidiliyor

Times: Erdoğan Twitter'ı kapattırarak gülünç duruma düştü

Times gazetesi, Başbakanı Erdoğan'ın Twitter'ı kapatmakla kendisini gülünç duruma düşürdüğünü, ülkesini de İran ve Çin'le aynı kategoriye soktuğunu yazdı

Erdoğan: Twitter, Facebook, YouTube aileleri sarstı, dünya karşımıza dikilse de Twitter'ı kapatacağız

Başbakan Erdoğan: Kim olursa olsun dinlemiyorum. Bu Twitter denilen kuruluş bu Youtube bu Facebook. Bunlar aileleri kökünden sarstılar

Ulaştırma Bakanı'ndan 'tuhaf' Twitter çıkışı

Lütfi Elvan: Sizin de eşiniz, evli değilseniz de kız kardeşiniz adına Twitter hesabı açılsa ve bu hesaba pornografik resimler konsa nasıl hissedersiniz?

Güvenli yollardan Twitter'a nasıl girilir?

Twitter'a girişlerin IP bazlı engellenmesinin ardından kullanıcılar VPN uygulamalarına yöneldiler ancak bu uygulamaların hepsi güvenilir değil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24