Washigton Post'tan Twitter yasağı videosu: Erdoğan kendini vurdu

ABD’de yayımlanan The Washington Post gazetesinin internet sitesi, Türkiye’deki Twitter yasağını ilginç bir video ile haberleştirdi. “Başbakan Erdoğan kendini yaraladı” başlığıyla yayımlanan ve çizer Ann Telnaes imzası taşıyan kısa videoda, Başbakan Erdoğan figürü önce havada uçan twitter kuşlarını vurmaya çalışıyor. Başarılı olamayan Erdoğan, en sonunda başına konan bir kuşu vurmak için silahı kendi kafasına dayıyor.