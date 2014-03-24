Güvenli yollardan Twitter'a nasıl girilir?

Türkiye’de Perşembe gecesinden beri Twitter yasak. Ancak yasak olmasına rağmen kullanıcıların attığı tweet sayısında düşüş yaşanmadı. Bu durum kullanıcıların alternatif yollarla Twitter’a erişim sağladığını gösteriyor.

Son olarak Google DNS’lerinin de engellenmesiyle birlikte kullanıcılar Twitter'a girmek için yeni yöntemler arıyor. Hürriyet gazetesinden Selim Öztürk, Twitter’a güvenli bir şekilde nasıl girilebileceğini yazdı.

Twıtter'a bilgisayar başında girmek

Twitter'a bilgisayarınızdan giremiyorsanız DNS ayarlarını değiştirmekle uğraşmayın. Pek çoğu nasılsa işe yaramayacaktır. Bunun yerine VPN servisleri gibi bazı alternatif yollar var. Açılımı Sanal Özel Ağ olan VPN, basit bir anlamda kullanıcıların yurtdışında bir sunucuya bağlanarak hedeflenen siteye erişmesine ve anonim kalmasına yardımcı olur. Bu sayede Twitter yasaklı dahi olsa, örneğin ABD'deki bir sunucuyu kullanarak siteye girmeye çalıştığınızda yasaktan etkilenmeyeceksiniz.

İşte ünlü VPN araçlarından bazıları;

- ZenMate, Chrome tarayıcılarına eklenti olarak yüklenebilen bir VPN aracı olarak tanımlanabilir. Bu yazılımı kurarak herhangi bir ayarı değiştirmeksizin Twitter'a girebilirsiniz. Bunun için tam da buraya tıklayarak ZenMate'i tarayıcınıza kurabilirsiniz. Uygulama ücretsiz...

- Bunun dışında AceVPN, Hotspot Shield veya EarthVPN gibi ücretli VPN servislerini de tercih edebilirsiniz. Bu servisler kullanıcılardan aylık veya yıllık ücret talep eder ve bu doğrultuda servisten faydalanılabilir.

- Ancak ben Twitter'a girmek için VPN servislerine para ödemek istemiyorum diyorsanız TOR yazılımını bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Tanımlamak gerekirse Tor; kişi ve grupların kendi gizlilik ve güvenliklerini ön planda tutarak internette işlem ve gezinti yapabilmelerine olanak tanıyan ve sanal tüneller sayesinde bağlantıların maskelenmesi mantığıyla çalışan bir ağdır. Kurulum tamamlandığında bilgisayarınızla kolayca Twitter yasağını aşabilirsiniz; ancak bankacılık işlemleri vb. yüksek seviye güvenlik ihtiyacı olan özel durumlarda TOR'u kullanmamanız yerinde olur.

Telefon başında Twitter'a girmek

- Telefon üzerinden Twitter'a girerken pek çok seçeneğe sahibiz. Öncelikle Chrome kadar popüler olmasa da Norveç merkezli Opera web tarayıcısının mıbil sürümü olanOpera Mini'yi iPhone veya Android tabanlı bir telefon üzerinden indirebilir ve bu tarayıcı ile Twitter'a rahatça girebilirsiniz.

- Bunun dışında HotSpot Shield VPN veya TunnelBear isimli uygulamalar da yine kullanıcıların telefonlarına uygulama mağazalarından indirebileceği ve Twitter'a girmesini sağlayan yasak delen VPN uygulamalarından sadece ikisi...

İnternet hızınız yavaşlıyorsa

ZenMate gibi VPN uygulamalarını indirip Twitter'a girmek isteyen kullanıcıların ortak bir sorunu var. O da internetin yer yer yavaşlaması, hatta kopma noktasına gelmesi. Bunda elbette uzak bir sunucuya bağlanmanız önemli rol oynuyor. Bu nedenle örneğin ABD'nin San Francisco eyaletindeki bir sunucudan Twitter'a girmek yerine Avrupa kıtasında yer alan ve ülkemize daha yakın olan bir bölgeden seçeceğiniz sunucu internet hızınızı elbette artıracaktır. VPN uygulamalarının birçoğunda kullanıcıların dünyanın çeşitli bölgelerinden sunucu seçme şansı vardır ve dolayısıyla bu özelliği mutlaka kullanın.

Güvenilir olmayan VPN servislerinden uzak durun

Google'da arama yaparak bulacağınız her VPN servisine güvenmeyin. Sonuçta bu uygulamalar internet bağlantınızı kullanıp sizi bir sunucuya taşıyıp oradan da Twitter'a erişmenize imkan verecekler. Yani sizle fazlaca içli dışlı olacak bir uygulamadan söz ediyoruz. Güvenilir olmayanı elbette tercih edilmemeli. Bu nedenle HotSpot Shield VPN, TOR, EarthVPN, ZenMate veya TunnelBear uygulamaları bu iş için güvenilebilecek uygulamalardır.

Twitter açıldığında ne olacak

Twitter'ın sonsuza dek ülkemizde kapalı kalmasını beklemiyoruz. O nedenle Twitter'ın açılması durumunda telefonunuza veya bilgisayarınıza kurduğunuz VPN uygulamalarınızı OFF konumuna getirip pasifize edebileceğiniz gibi tamamen cihazınızdan da kaldırabilirsiniz. Hedef siteye erişim sorunu yaşamadığınız sürece bu uygulamaları tercih etmeyin; sonuçta hem internetinizin hızı daha düşük olacaktır hem de telefonların şarj ömrü de daha hızlı azalacaktır.