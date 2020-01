Erdoğan: Twitter, Facebook, YouTube aileleri sarstı, dünya karşımıza dikilse de Twitter'ı kapatacağız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, erişime engellenen Twitter'ı, Youtube ve Facebook'la birlikte "aileleri kökünden sarsmakla" suçladı. Erdoğan "Bu Twitter denilen kuruluş, bu Youtube, bu Facebook, bunlar aileleri kökünden sarstılar. Bunlarda montaj var. Her yol var. Ben aklı selim sahiplerinin nasıl savunduğunu anlamıyorum" dedi.

Twitter’ın mahkeme kararlarını uygulamadığını öne süren Erdoğan, “Hiç kusura bakmasın, biz üçüncü dünya ülkesi değiliz. Twitter da Facebook, Youtube da Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasasına, yasalarına saygı göstermek zorundadır. ABD, İngiltere, Rusya, Çin’de nasıl uyguluyorsa, Türkiye’de de hukuk kurallarını uygulamak zorundadır.” şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın Kocaeli mitingindeki Twitter yasağına ilişkin açıklamaları şöyle:

Kim ne derse desin dinlemiyorum

"Malum medya bize saldırıyor. Neymiş? Özgürlüklere tahammülsüzlükmüş. Kim olursa olsun dinlemiyorum. Dünya karşımıza dikilse, ülkemin güvenliğini tehdit eden her saldırıya karşı tedbir almak durumundayım. Bu Twitter denilen kuruluş bu Youtube bu Facebook. Bunlar aileleri kökünden sarstılar. Bunlarda montaj var. Her yol var. Ben aklı selim sahiplerinin nasıl savunduğunu anlamıyorum. Her tür yalan var buralarda. Kalkıp da yapılmamış şeyleri yapılmış gibi anlatanlara tavır almayacak mıyız? Siz bize bu ehliyeti vermediniz mi?

Ülkemizi karıştıracaklar. Gezi olaylarında ne yaptıklarını biliyorsunuz, 17 Aralık’ta neler yaptığını biliyorsunuz. Eee? Duralım mı? Hala seyir mi edelim? Ha şimdi bakıyorsun birileri çıkıyor şunu söylüyor.

Herkes Tayyip Erdoğan gibi düşünmek zorunda değil. Ben de birileri gibi düşünmek zorunda değilim. Hükümetimize verilen bir irade vardır, bunun gereğini yaparız. Türkiye’de telekominikasyon işgal altında. Burada her numara yapılıyor. Twitter’a uyarılar yapılıyor. Mahkeme o hesabı kapatmıyor.

Twitter, yargının aldığı kararlar nedeniyle TİB tarafından erişime kapatıldı. Yargının aldığı karrarlar nedir, bir vatandaşımız bir hanım kardeşimizle ilgili son derece alçakça tweetler atıyor. Son derece edepsizce ve hayâsızca tweetler atıyor. Onun dışında sahte hesaplar üzerinden bazı şahısların kişilik haklarına saldırıyor. Bu şahıslar mahkemeye başvuruyor. Bu hakaretlerin, rencide edici içeriklerin kaldırılmasını istiyor. Mahkeme bunların kaldırılması yönünde hüküm veriyor. TİB ne yapıyor, Twitter’a diyor ki, böyle mahkeme kararları var, mağdur olan insanlar var. Bu içeriği kaldır diyor. Medya bunu iyi dinle. Günlerdir yalan yanlış yorum yapıyorsunuz. Ama Twitter bunu umursamıyor, bana geldiğinde ben de diyorum ki, “kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Ne gerekiyorsa yapın.”

"Twitter, ABD anayasasına, yasalarına uyuyor, İngiltere’nin, Rusya’nın, Almanya’nın, Çin’in, Hindistan’ın kurallarına uyuyor, işbirliği yapıyor. Mesele Ukrayna olunca, Mısır olunca, Türkiye olunca Twitter özgürlük diyor."

"Hiç kusura bakmasın, biz üçüncü dünya ülkesi değiliz. Twitter da Facebook, Youtube da Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasasına, yasalarına saygı göstermek zorundadır. ABD, İngiltere, Rusya, Çin’de nasıl uyguluyorsa, Türkiye’de de hukuk kurallarını uygulamak zorundadır. Burada Gazi Mustafa Kemal’e, kutsal değerlerimize çok ağır küfür ediliyor. Özgürlük deyip geçecek miyiz? Çocuklar istismar ediliyor, ırkçılık yapılıyor özgürlük deyip geçecek miyiz?"

"Biz Türkiye Cumhuriyeti üzerinde asla ameliyat yaptırmayız. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyacaklarını söylerlerse mahkemeler gereğini yapar. Uymazlarsa o zaman da gereğini yaparız. Türkiye Muz Cumhuriyeti değil."

'Cumhurbaşkanı'nın kanaati farklı olabilir'

"Özgürlük elden gidiyorlar, hiç kusura bakmayın. Konuşmalarımızı dinleyen ve dinletenlere karşı sonuna kadar mücadele vereceğiz. Özgürlük adı altında kimse bizim mahremimize giremez. Cumhurbaşkanı’nı dinliyor. Kendisinin kanaati farklı olabilir. Beni dinleyebilir, Genelkurmay Başkanı’nı dinleyecek, bakanları dinleyecek. Yasal, mahkeme kararı… Beni dinleyemezsin, bunlar ahlaksız, bunlar sahtekar. Ben artık evimde bile rahat rahat konuşamıyorsam, ailemle konuşamıyorsam, kimse kalkıp da bu montaj, bu uydurma, bu dublaj şeylere itibar etmek suretiyle bu ülkede başbakanını yargılayamaz. Böyle bir hakları olmadığı halde bizi dinliyorlar."

‘Doğan ve Ciner’in Pensilvanya’da kasetleri var’

"Şu medya, açık söylüyorum. Başta Doğan Grubu olmak üzere, Ciner Grubu olmak üzere, buna benzerler, utanmadan, sıkılmadan bu olaylarda bize karşı yapılan bu haksızlıkları savunur durumdalar. Bu ülkenin başbakanına bu hakaretler yapılırken, bu ahlaki olmayan saldırılar yapılırken, nasıl oluyor da bunları savunuyorsunuz. Haa söyleyin, çünkü Pensilvanya’nın onlarla ilgili de kasetleri var. Şantaj var onlarla ilgili şantaj. Yeri geldiğinde onu da açıklarız diyorlar."

"Geçenlerde biriyle ilgili açıoklandı, diğeriyle ilgili de açıklandı. Bataklığa batmışlar, kendi devletine güvenmiyorlar. Biz de, kusura bakmasınlar, gereken ."

‘Öyle tweet mivit anlamam, Facebook ahlaksızlıktan vazgeçsin’

"Öyle Tweet mivit, anlamam ben bu işten. Evet, Twitter dürüst davranacaksa her türlü desteği veririz. Youtube dürüst davranacaksa, her türlü desteği veririz. Facebook ahlaksızlığından vazgeçecekse destek veririz, aileleri bozarsa karşısında Türkiye’yi bulur.

Şimdi ne diyorlar. 25 Mart’ta ne çıkacak, 29 Mart’ta ne çıkacak. Ne çıkarırsanız çıkarın. Hangi yalanı atarsanız atın. Bu tehditlerin, bu şantajların, bu montajların altında ezilip gideceksiniz.

30 Mart akşamı hangi yalanları söyleyeceklerini, hangi bahanelerin arkasına saklanacaklarını konuşuyorlar."