Başbakan'dan düşen Suriye uçağı yorumu: Hava Kuvvetlerimizi tebrik ediyorum

Başbakan Tayyip Erdoğan, “paralel yapı” dediği Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen’i eleştirerek, “Pensilvanya’daki zat çiftliğinin yanında bir yer satın aldı. Oraya da montaj fabrikası kurdu. Orada montajlar yapılıyor. Çok kabiliyetli yeğenleri varmış. Hoca Efendi’ye bak. Tek ceketi varmış. Nasıl ceketse, CHP de MHP de BDP de milyarlarca dolar da sığıyor. Ananaslar sığıyor, rafineriler sığıyor. Sen nesin hocasısın ya” dedi.

Başbakan Erdoğan'ın Türk Hava Kuvvetleri'nin Suriye ordusuna ait bir savaş uçağını düşürdüğü iddiasını da doğrulayarak, Benim hava sahamı ihlal edersen benim tokatım ağır olur. Ben huzurlarınızda Genelkurmay Başkanımız tebrik ediyorum. Hava kuvvetlerimizi o şerefli pilotlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan, AKP’nin Kocaeli mitinginde halka seslendi.

Başbakan Erdoğan’ın konuşmalarının satırbaşları şöyle:

Altunizade’de oturduğun yeri biliyorum, ne tek odası?

Pensilvanya’daki zat çiftliğinin yanında bir yer satın aldı. Oraya da montaj fabrikası kurdu. Orada montajlar yapılıyor. Çok kabiliyetli yeğenleri varmış. Hoca Efendi’ye bak. Tek ceketi varmış. Nasıl ceketse, CHP de MHP de BDP de milyarlarca dolar da sığıyor. Ananaslar sığıyor, rafineriler sığıyor. Sen nesin hocasısın ya. Tek odada oturmuş. Ben senin İstanbul’da Altunizade’de oturduğun yeri de biliyorsun, Pensilvanya’da oturduğun yeri de biliyorum. Oradaki villaları da biliyorum. Ufak atın da güvercinler yesin. İşleri güçleri, yavuz hırsız ev sahibini bastırır ya. Montajlarla üstümüze geldiler, aileleri kirlettiler, aileleri parçaladılar ve sokakları ateşe verdiler. Gezi olaylarının perde arkası açılıyor. Gezi olayları olduğu zaman yayın organlarında, yandaş medyalarında Gezi olaylarını çıkaranlar için bir tane aleyhte yazı bulamazsınız. Çünkü kendileri de bizzat içindeydiler.

Ellerinde molotoflar, bunların nesi samimi?

Samimi olarak oraya gelen çevreci gençlere niye saldırıyorsunuz diyorlardı. Nasıl samimilerse, ellerinde molotof kokteylleriyle samimi. Benim esnaf kardeşimin dükkanını yak, yık, neresi samimi. Neresi çevreci. Ağaçları fidanları söktüler, neresi çevreci. Taksim’i âdeta harabeye çevirdiler, neresi çevreci.

Ne istediniz de vermedik?

Her türlü ahlaksızlığı, edepsizliği sergilediler. Ama şimdi gördüler, millet AK Parti’den uzaklaşmadı, aksine akın akın geliyor. Bunu anlayamıyorlar çünkü hiçbir zaman milleti anlamadılar. Millet iradesine, demokrasiye, sandığa, bayrağına sahip çıkıyor. Pensilvanya’ya gönül veren samimi kardeşlerim, bizden ne istediniz de alamadınız? Bizden inanç değerleri noktasında ne istediniz de alamadınız. 17 tane üniversiteniz var. Bütün bu üniversiteleriniz için size a’dan z’ye destek veren bu iktidar olmadı mı? Sizler dünyanın değişik yerlerinde açtığınız okullara, beni, arkadaşlarımı ısrarla davet ettiğiniz zaman oradaki hükümet, devlet başkanlarına sizi refere eden biz olmadık mı?

Bunlarında okullarından çocuklarınızı alın

Kardeşlerim, bakınız, biz dershane reformunu burada bir gün iki gün, bir hafta, 1 ay önce başlatmadık. 10 yıl önce verdiğim bir talimattı. Şimdi burada sesleniyorum, dershanelerde yavrularınız varsa çekip alın. 2015 1 Eylül’ünde zaten kapanıyorlar ama çekip alın. Takviye kursu gerekiyorsa biz hafta sonlarında Milli Eğitim olarak yavrularımızsa ücretsiz takviye kurslarını vereceğiz. Ücretsiz olan. Bunların okullarından çocuklarınızı alın. Devletin okulları bize yeter. Haksız rekabeti ortadan kaldıralım.

Sen bu iktidara karşı nasıl ayaklanırsın?

İmam hatip okulları açıldı mı? Kim kapatmıştı bunları? Malum. Şu anda imam hatipli, meslek liseli yavrularım katsayı kalktığı için istediği üniversiteye gidebiliyor mu? Artık düz liselerde bile Kuran-ı Kerim seçmeli olarak okutuluyor mu? Pensilvanya, yoksa seni bu mu rahatsız etti? Sen böyle bir iktidara nasıl kalkar da bu şekilde ayaklanırsın ya?

Said-i Nursi’yi istismar ediyor

Said-i Nursi CHP’yle ilgili şunu söylemişti. Hayatında Pensilvanya’daki zat Said-i Nursi’yi görmedi, hayatı onu istismarla geçti. Ne diyor Said-i Nursi, bu asil millet seçimiyle o partiyi katiyen iktidara getirmeyecek.

Ah benim kardeşlerim, ah benim paralel yapıya gönül vermiş ihlaslı kardeşlerim. Said-i Nursi’nin CHP hakkında söylediklerini duyuyorsunuz değil mi? Said-i Nursi’yi kendi kirli hevesi için adeta kullandı. Şimdi CHP’yi destekleyerek Said-i Nursi’nin hatırasını ayaklar altına aldı. Röportajda ne diyor Savaş Ay’a, “bugüne kadar bir oy kullandım. Fakat bugün Hazreti Cebrail inse, parti kursa, oy vermem” diyor.

Bir televizyonunda sevgili peygamberimiz, miraçtan iniyor kamyonete biniyor. Ya bunlar sapıtmış ya. Bunlar için artık gayelerine ulaşmak için her yol meşru. Bunlarda iftira var, takiye var, yalan var, ne ararsan var. 30 Mart bu oyunu bozma günüdür.

Düşürülen Suriye uçağı

İşte bak, bugün 12.15 civarında yine bir Haşhaşi, kalktılar bunlar, Suriye uçağı hava sahamızı ihlal etti. F-16’larımız kalktı ve bu uçağı vurdu. Niye? Eğer sen benim hava sahamı ihlal edecek olursan bundan sonra bizim tokadımız ağır olur. Onun için ben başta Genelkurmay Başkanım olmak üzere, Silahlı Kuvvetlerimizi, o şerefli pilotlarımızı, Hava Kuvvetlerimizi tebrik ediyorum. Mesele bu.