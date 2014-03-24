Ulaştırma Bakanı'ndan 'tuhaf' Twitter çıkışı

Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan, Twitter’a toptan erişimin engellenmesi yerine URL temelli engellemenin yapılmamasını “Arkadaşlar URL olarak engelleyemediği için. Twitter bu teknik desteği sağlamadığı için TİB’deki arkadaşlar böyle bir yola gitti” dedi.

Samanyolu Yayın Grubu Ankara Temsilcisi Abdullah Abdulkadiroğlu’na yönelttiği soruda Bakan Elvan, “Sizin de eşiniz, evli değilseniz de kız kardeşiniz adına Twitter hesabı açılsa ve bu hesaba pornografik resimler konsa nasıl hissedersiniz?” dedi. Abdulkadiroğlu Bakan Elvan’a bu soruyu yakıştıramadığını söyleyip “Keşke bağlanmamış olsaydınız yayıyına daha iyi olurdu” dedi. Bakan Elvan, Abdulkadiroğlu’ndan özür diledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan'ın CNN Türk televizyonundaki açıklamaları şöyle :

Bakan Elvan: Sizin de eşiniz, evli değilseniz de kız kardeşiniz adına Twitter hesabı açılsa ve bu hesaba pornografik resimler konsa nasıl hissedersiniz?

Sadece 4 tane değil daha fazla mahkeme kararı var. Twitter Türkiye üzerinden milyonlarca para kazanıyor. Ama Türkiye’nin kararlarını ciddiye almıyor.

TİB muhatap bile alınmadı. Mahkemek kararları bildirilmesine rağmen. Twitter TİB’e geri dönmedi.

Facebook, Twitter’ın 4 katı kullanıcıya sahip. Türkiye’nin Facebook’la hiç bir sıkıntısı yok. TİB bildiriyor, bir kaç saat içerisinde içerik çıkarılıyor.

Akif Hamzaçebi ile ilgili olarak bir talep geldi. TİB derhal erişimi engelledi ve mahkemeye başvurdu. Mahkeme de uygun gördü ve erişim engellendi. Sadece Ak Parti yönetimi değil. Binlerce madur olan vatandaşımız var.

Mahkeme kararlarına uymasını istiyoruz. Twitter’ın ofis açmasını istedik, ofis açılmadı. Ve muhatap istiyoruz.

Yahoo ve Google’ın avukatını Twitter da kiraladı. Bu avukatla görüşmeler oldu. Görüşmeler devam ediyor. Talebimiz Twitter’ın bu tür mahkeme kararlarını uygulaması. Bizim hukukumuzu yok saymaması.

İnsanlar bizimle empati yapmalı

Abdullah Abdulkadiroğlu: Yakıştıramadım.

Bakan Elvan: Sizden çok özürdiliyorum

Abdullah Abdulkadiroğlu: Keşke bağlanmamış olsaydınız yayını daha iyi olurdu.

Bakan Elvan: Bunu Ameirkan Büyükelçisi Ricciardone’ye ilettik. Ama malesef bir muhattap bulamadık.

Erişim sağlayıcıları birliği henüz oluşturulamadı. Doğal olarak TİB muhattap olan kurum. TİB’deki arkadaşların ifade ettiği şu, “biz suç işliyoruz” bu arkadaşların böyle bir yaklaşımı oldu.

Arkadaşlar URL olarak engelleyemediği için. Twitter bu teknik desteği sağlamadığı için arkadaşlar böyle bir yola gitti.