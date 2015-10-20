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Çevre

Volkswagen Jetta ve Caddy'nin Türkiye'deki satışını durduruyor

Bakan Işık: Volkswagen, 323 bin aracı gönüllü geri çağırma yöntemiyle, Almanya'yla eş zamanlı olarak çağıracaklarını açıkladı

20 Ekim 2015 19:51

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Volkswagen'in 1.6 dizel motorlu Jetta ve Caddy modellerinin Türkiye'deki satışını gönüllü olarak bu akşam itibarıyla durduracağını bildirdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, NTV'de katıldığı programda soruları yanıtladı. 

Volkswagen'in Türkiye'deki durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Işık, şirketin Amerika ve Avrupa'da yaşadığı sıkıntının, emisyonun önemini daha da artırdığını söyledi. Bunun, elektrikli otomobile geçiş sürecini de hızlandıracağını dile getiren Işık, Volkswagen'le ilgili konunun şu ana kadar Türkiye'de sadece emisyon noktasında değerlendirildiğini ifade etti. 

Kendilerinin de bu süreci dikkatle takip ettiklerini anlatan Işık, şunları kaydetti: 

"Sağolsunlar onlar da 323 bin aracı gönüllü geri çağırma yöntemiyle, Almanya'yla eş zamanlı olarak çağıracaklarını açıkladılar. Belki ilk defa bir bilgiyi de sizin aracınızla paylaşalım. Volkswagen'in şu anda EA 189 dedikleri motor tipinde iki aracı var Türkiye'de, Jetta ve Caddy. Bunlarla ilgili araçların satışını bu akşam itibarıyla durduracak. Bu gönüllü bir durdurma, askıya alacak satışı ve bu teknik güncellemeler yapıldıktan sonra satılacak. Bu noktada firmamızın duyarlılığına teşekkür ediyorum. Bunu biz de yakınen takip ediyoruz. Bir taraftan emisyon noktasındaki hassasiyetimizi sürdürüyoruz. Diğer taraftan da teknik güncellemelerin bir an önce gönüllü olarak yapılmasının takipçisi olacağız. Dediğim gibi, bu akşam itibarıyla firmanın, Jetta ve Caddy'de, 1.6 dizel motorlarda satışını askıya aldığını sizlerin aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmış olduk."

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