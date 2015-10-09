Volkswagen'e güven sarsıldı



GPRA kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan bir ankete göre, egzoz emisyon skandalı tüketicilerin çoğunun Volkswagen'e duyduğu güveni yitirmesine neden oldu. Anket, görüşü alınan tüketicilerden sadece yüzde 43'ünün şirkete güvenmeye devam ettiğini ortaya koydu. 2013 yılında yapılan benzer bir araştırmada, tüketicilerin yüzde 83'ü Volkswagen'e güvendiğini beyan etmişti. GPRA Başkanı Uwe Kohrs, skandalın diğer otomobil şirketlerini de olumsuz etkilediğini belirterek, "Araştırmalardan ortaya çıkan sonuç, tüketicilerin kendisini otomobil şirketleri tarafından aldatılmış hissettiği yönünde" dedi.

Teksas'ta şikayet

Dün Almanya'nın Wolfsburg kentindeki merkezine polis baskını düzenlenen şirketin başı dertten kurtulmuyor. ABD'nin Teksas eyaletinde, eyalet yönetimi, Audi ve Volkswagen şirketleri hakkında eyalette geçerli olan tüketici ve çevre koruma yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle mahkemeye şikayette bulundu. Teksas Başsavcısı ve Adalet Bakanı Ken Paxton, başkent Austin'deki açıklamasında, Volkswagen'in yıllar boyunca tüketicileri bilinçli olarak aldattığını belirtti. Paxton, şirketlerin kasıtlı olarak kamuoyunun güvenini sarsması halinde bunun bir cezası olması gerektiğini ifade etti. ABD genelinde egzoz emisyon değerleri ile oynanmış 480 bin araçtan 32 bininin Teksas'ta satıldığı ortaya çıkmıştı.

Volkswagen yöneticisiden özür

Volkswagen'in ABD'deki en üst düzey yöneticisi Michael Horn, Washington'daki Amerikan Kongresi'ndeki sorgusu sırasında dizel araçlardaki manipülasyon nedeniyle özür diledi. Horn, Kongre'de yemin ederek başladığı konuşmasında, yaşanan skandaldan haberdar olmadığını savundu. Horn emisyon değerlerinin manipüle edildiğini 3 Eylül'de öğrendiğini, söz konusu yazılımların araçlara yerleştirilmesinin şirket kararı olmadığını öne sürdü.