Volkswagen'deki skandal büyüyor: 30 üstü düzey yöneticinin durumdan haberi vardı

Alman otomobil devi Volkswagen’de ortaya çıkan egzoz gazı skandalı kurum içerisinde giderek büyüyor. Skandaldan dar bir yönetici kadrosunun haberdar olduğu yönündeki haberlerin doğru olmadığı, 30'a yakın üst düzey yöneticinin durumu bildiği iddia edildi.

Spiegel Online, kurum içi denetimler ve hukukçulara dayandırdığı haberinde, skandaldan bugüne kadar iddia edildiği gibi dar bir yönetici grubunun değil, 30’a yakın üst düzey yöneticinin haberdar olduğunu yazdı. Skandaldan haberdar olan yöneticilerin tamamının görevden uzaklaştırılmalarının beklendiğini kaydeden dergi, soruşturmanın derinleştirilmesiyle bu sayının artmasının beklendiğine de vurgu yaptı.

Volkswagen skandalının Siemens’te ortaya çıkan rüşvet skandalı gibi geliştiğine dikkat çeken Spiegel Online, “Siemens’de de başlangıçta dar bir yönetici kadrosunun skandala karıştığından bahsediliyordu. Soruşturmalar neticesinde çok sayıda yönetici görevden ayrılmak zorunda kaldı” diye yazdı.

Volkswagen’in Kuzey Amerika yöneticisi olması beklenen Skoda Ceo’su Winfried Vahland’ın da VW’den ayrılacağı belirtiliyor. 58 yaşındaki Wahland, 25 yıldan bu tarafa VW bünyesinde görev yapıyor. WinfriedVahland’ın ismi, istifa eden VW CEO’su Martin Winterkorn’un yerine geçecek isimler arasında gösteriliyordu.

Bu arada, skandalı aydınlatarak VW’yi düzlüğe çıkarması için göreve getirilen Matthias Müller’in, üst düzey yöneticilerle Perşembe günü Dresden’de bir araya geleceği ve soruşturmada gelinen nokta ile alınacak önlemler konusunu görüşeceği öğrenildi.

Firma 2016 yılında piyasaya çıkaracağı modelleri ise erteledi.