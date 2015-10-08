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Ekonomi

Volkswagen'deki emisyon skandalından ABD üst yöneticisi 2014'ten beri haberdarmış!

"Müşterilerimizin, bayilerimizin, çalışanlarımızın, halkın ve yetkililerin güvenini sarstık"

08 Ekim 2015 18:07

Emisyon skandalı ile sarsılan Alman otomotiv devi Volkswagen’in ABD'deki en üst yöneticisi Michael Horn’un dizel motorlu araçların karbon emisyon oranlarında yapılan hileyi geçen yılın başından beri bildiği ortaya çıktı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; bugün ABD Temsilciler Meclisi’nde ifade verecek Michael Horn, ifade metnini önceden Kongre'nin alt kanadına gönderdi. Horn, “Olası bir emisyon ihlalinden” 2014’ün ilkbaharında haberdar olduğunu itiraf etti.

Volkswagen yöneticisi, West Virginia Üniversitesi’nin bir araştırmasının yayımlanmasından sonra konuyu öğrendiğini belirtti. Horn yazılı ifadesinde 2009 ve 2015 yılları arasında üretilen dizel araçların emisyon oranlarını kasıtlı olarak düşük gösteren yazılım hakkında Volkswagen’in ABD yetkililerine 3 Eylül tarihine kadar bilgi vermediğini de söyledi.

Yazılım bir aracın yolda kullanıldığını ya da laboratuvarda test edildiğini anlayıp ona göre motorun emisyon kontrolünü ayarlabiliyor.

 

"Sıkıntı verici"

 

Yaşanan olayların “derin bir biçimde sıkıntı verici” olduğunu söyleyen Horn, "Bu tür bir şeyin Volkswagen Grubu’nda mümkün olduğunu sanmıyordum” dedi.

“Müşterilerimizin, bayilerimizin, çalışanlarımızın, halkın ve yetkililerin güvenini sarstık” diyen Horn, şirketin tüm sorumluluğu üstlendiği ve tüm ilgili yetkililerle işbirliği yaptıklarını söyledi.

Horn, “Sorumlu kişiler belirlenecek ve hesap verecek” ifadesini kullandı.

Volkswagen yöneticisi, ABD Temsilciler Meclisi’nin Enerji ve Ticaret alt komisyonlarında ifade verdikten sonra üyelerce ABD’de 500 bin aracı ilgilendiren skandal hakkında sorgulanacak.

Eski finans birimi başkanı Hans Dieter Poetsch, dün şirketin başına geçmişti. Poetsch şirketin emisyon test hilesinin detaylarını öğrenmesinin zaman alacağını açıkladı.

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