Volkswagen araçlarını Ocak ayından itibaren geri çağıracak

Volkswagen'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Matthias Müller, karbon emisyon değerlerinde manipülasyon yapıldığı tespit edilen araçların Ocak ayından itibaren geri çağırılacağını söyledi.

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine konuşan Müller, skandaldan etkilenen araçların 2016 yılı sonuna kadar düzeltileceğini belirtti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, 11 dizel motorlu aracın karbon emisyon testlerinde manipülasyon yapıldığını ve değerlerin düşük gösterildiğini duyurmuştu.

Firma, yüksek güçlü otomobil markası Bugatti dışında diğer markalarında ve modellerinde de inceleme yapacak.

Almanya'nın Wolfburg kentindeki fabrikada Salı günü bilgi veren Müller, firmanın bazı değişimlere gideceğini ve bu değişimlerin 'sancısız olmayacağını' söyledi.

Müller, gerekli görülmeyen tüm yatırımların sona erdirileceğini veya erteleneceğini belirtti.