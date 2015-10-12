Volkswagen skandalı sonrası, sigorta şirketlerini de zor günler bekliyor

Almanya’nın otomotiv devi Volkswagen’de yaşanan emisyon skandalı sonrası Alman sigorta şirketlerinin de milyarlarca Euro tazminat ödemesi gündemde. Uzmanlar, dünyada sigorta fiyatlarının artabileceği uyarısında bulunuyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Volkswagen (VW), skandalı Alman sigorta şirketlerinde de paniğe yol açtı. Milyarlarca euroluk tazminat ödemek zorunda kalacak olan sigortacılar, şimdilerde Alman otomotiv devine açılan davaların sonucunu bekliyor.

Geçen ay Volkswagen’in 11 milyon dizel motorlu araçta gaz emisyon değerlerini manipüle eden hileli yazılım kullandığı dünya gündemine bomba gibi düşmüştü.

Bir taraftan VW’nin, 11 milyon aracı geri çağıracağı konuşulurken diğer taraftan da şirket birçok ülkede para cezası ve tazminat davaları ile karşı karşıya. Volkswagen’in zararları karşılamak için ayırdığı 6,5 milyar Euro’luk bütçenin yetmeyeceği, skandalın şirkete maliyetinin 20 milyar Euro’nun çok üzerinde olacağı da tahmin ediliyor.

Bu durum ise başta Alman sigorta şirketleri olmak üzere dünyanın büyük sigorta devlerinde önce şaşkınlık ardından da panik yarattı. Şaşkınlık yarattı, çünkü bu kadar sıkı denetlenen bir şirkette usulsüzlük yapılması beklenmezken; tazminatların bir kısmının sigorta şirketleri tarafından ödenmesi de paniğe yol açtı.

Volkswagen’in hem araçlarda üretim kaynaklı hatalara karşı ürün sorumluluk sigortası, hem yöneticilerin yanlış ve hatalı davranışlarından doğacak sorunlara karşı yönetici sorumluluk sigortası hem de çevreye verilecek zararlara karşı çevre sorumluluk sigortası bulunuyor. Ayrıca, yaşanacak sorunlar nedeniyle üretimin durması sonucu oluşacak kar kaybı da sigorta kapsamı içinde. VW’nin sigortaları ise başta Alman şirketleri olmak üzere dünyanın büyük sigorta şirketlerinin de içinde bulunduğu bir konsorsiyum tarafından yapılıyor.

Mahkemeler bekleniyor

Sigorta uzmanları, şimdilerde sigorta şirketlerinin devreye girmeye başladığını belirtti. Öncelikle açılacak davaların içeriğinin takip edileceğini ve davaların sonuçlarının bekleneceğini vurgulayan uzmanlar, şunları söyledi:

“Volkswagen, tüm risklere karşı kendini sigorta açısından tam korumaya almış durumda. Ancak davalar ve sonuçları sigorta şirketleri açısında önemli. Ürün sorumluluk sigortasının devreye girmesi için hasar olması lazım. Bu yönde açılacak davalar araçlarda hasar oluştuğuna yönelik sonuçlanırsa sigorta devreye girer. Aynı şekilde araçların çevreye zarar verdiği mahkeme ile tespit edilirse, çevre sorumluluk sigortasından tazminat ödenir. Burada önemli sigortalardan biri de yönetici sorumluluk sigortası. Yine mahkeme sonucuna göre bu sigortadan da tazminat ödenecektir."

Uzmanlar, yaşanan bu olayın sigorta sistemini de ciddi etkileyeceğini ifade ederek, “Tazminat davalarının ve para cezalarının bir kısmı sigortadan ödenecek. Bu da milyonlarca euro tazminat anlamına geliyor ki, bunun sonunda dünyada sigorta fiyatları da artacaktır. Ancak daha da önemlisi bundan sonra sigorta şirketleri otomotiv şirketlerini sigortalarken hem şartları ağırlaştıracak hem de denetimi artıracaklar” diyor.

Volkswagen hangi sigortalarla korunuyor?

- Yöneticilerin sorumluluğunu kapsayan yönetici sorumluluk sigortası bulunuyor ki, sigortadan verilen tazminat her bir yönetici için 100 milyon Euro.

- Araçlarda hatalı üretimden kaynaklı doğan hasarlara karşı ürün sorumluluk sigortası bulunuyor ki, emisyon skandalı nedeniyle geri çağrılan araçlardaki tazminat bu sigortadan ödenecek.

- Şirketin çevreye vereceği zararlar da sigorta kapsamında ve gaz emisyonu nedeniyle mahkemeler çevreye zarar verildiğine karar verirse, zarar sigortadan ödenecek.

- Herhangi bir nedenden dolayı üretim durması sonucu oluşacak kar kaybı da ayrıca sigorta kapsamında.

‘Hasar ödenir mi’ tartışması

Skandal sonrası sigortacılar arasında tartışılan en önemli konu, gaz emisyon değerlerinin manipüle edilmesinin yönetici sorumluluk sigortası kapsamına girip girmediği. Daha önce böyle bir olayla karşılaşılmamış olması da tartışmayı alevlendiriyor. Kimi uzmanlar kasıtlı hareketin sorumluluk sigortası kapsamına girdiğini, kimileri ise girmediğini savunuyor. Sigorta uzmanları, yöneticilerin kasıtlı hareketi mahkeme kararı ile tespit edilirse sigorta şirketlerinin ya hasarı ödemeyeceklerini ya da düşük bir tazminat ödeyeceklerini belirterek, önümüzdeki dönemde sigorta şirketleri ile Volkswagen arasında da davalar açılacağını söylüyor.