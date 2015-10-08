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Ekonomi
Deutsche Welle

Volkswagen merkezinde arama

Braunsschweig Savcılığı, Volkswagen şirketinin Wolfsburg'daki merkezinde arama yaptı. Volksagen çalışanlarnın evlerine de baskın düzenlendiği bildirildi.

08 Ekim 2015 20:16


Emisyon skandalı nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçen Almanya'nın dev otomotiv şirketi Volkswagen hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde şirketin Wolfsburg'daki merkezinde arama yapıldığı bildirildi.

Braunschweig Savcılığı, şirketin merkezindeki bürolarda ve şirkete bağlı diğer yerlerde arama yapıldığını duyurdu. Aramanın amacının önemli belge ve verilere el konulması olduğu açıklandı. Savcılık, aramayı yapan yetkililerin manipülasyon skandalında izlenen yöntem ve skandala adı karışan çalışanların kimliklerine ilişkin bilgileri ele geçirmeyi umduğunu belirtti. Aramada Braunschweig Emniyet Teşkilatı'ndan 50 kişinin görev aldığı, büroların yanı sıra Volkswagen çalışanlarının evlerine de baskın düzenlendiği belirtildi.

Skandal 3 hafta önce patlak verdi

Avrupa'nın en büyük otomotiv şirketi olan Volkswagen, yaklşaık üç hafta önce dizel motorlu otomobillerde gaz emisyon değerlerinin manipülasyon edildiği yazılımın kullanıldığını doğrulamıştı. Dünya genelinde bu yazılımın yerleştirildi 11 milyon araçtan yaklaşık sekiz milyonunun Avrupa pazarında ruhsatlı olduğu tahmin ediliyor. Şirket, skandal nedeniyle milyarlar tutarında tazminat ve para cezası ile karşı karşıya.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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