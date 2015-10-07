Volkswagen geri çağırma tarihini duyurdu



Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Matthias Müller, geri çağırma operasyonuyla ilgili ayrıntıları "Frankfurter Allgemeine" gazetesine verdiği demeçte açıkladı. Operasyonun 2016 yılı sonuna kadar sürmesinin beklendiğini belirten Müller, "İtina hızdan daha önemlidir" dedi. VW Başkanı, manipülasyon skandalına "az sayıda personelin" karıştığını söyledi.

Operasyonun EA 189 motorunun kullanıldığı taşıtları kapsayacağına işaret eden Matthias Müller, ülke ve taşıtın farklı özelliklerine bağlı olarak müdahalede bulunacaklarını söyledi. Müller, "Birkaç değil binlerce çözüm söz konusu. Birçok araç için yazılım güncellemesi yeterli olacak. Ama bazı araçların enjeksiyon sistemleri ve katalitik konvertörleri değiştirilmek zorunda kalabilecek" dedi.

VW'ye ABD'de para cezası kesilebilir

Almanya'nın dev otomotiv şirketlerinden Volkswagen'in dünya genelinde 11 milyon dizel motorlu araçta gaz emisyon değerlerini manipüle eden hatalı yazılımları kullandığı ortaya çıkarılmıştı. Almanya'da 2 milyon 800 bin aracın emisyon değerlerinin manipüle edildiği sanılıyor. VW, ABD'de ise para cezası ve tazminat davaları ile karşı karşıya.