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Ekonomi

Volkswagen'den Türkiye kararı: 324 bin araç geri çağrılacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, geri çağrılacak araçlara Almanya ile eş zamanlı olarak Ocak 2016'da teknik güncelleme yapılacağını açıkladı

17 Ekim 2015 11:58

Volkswagen’nin emisyon skandalının yankıları sürerken; Türkiye boyutunda önemli bir gelişme yaşandı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, firmanın Türkiye’deki 323 bin 977 aracı gönüllü olarak geri çağıracağını açıkladı. 

Habertürk’te yer alan habere göre; Kanal 24 TV’ye konuk olan Işık, Volkswagen araçların emisyon sorununa yönelik açıklamalarda bulundu. Işık, şu anda Türkiye’de Volkswagen EA 189 dizel motora sahip 323 bin 977 araç için firma ile mutabakat sağladıklarını belirtti. Işık, “Gönüllü olarak geri çağrılacak. Bu araçlara teknik güncelleme yapılacak” dedi. Bu güncellemenin Almanya ile eşzamanlı olarak Ocak 2016’da yapılacağını aktaran Bakan Işık, “Firma gönüllü çağırmayı kabul ettiği için biz burada cezai bir müeyyide uygulamıyoruz” diye konuştu.

Bakan Işık, ABD’de vergilerin emisyona göre alındığını anımsatarak, “Ancak bizde vergi mevzuatıyla ilgili olmadığı için emisyon değerlerinin ölçülmesi bizim için birinci derecede önemliydi” dedi. Işık, şunları söyledi: “ABD’de emisyon değeri düşükse vergi az alınıyor. Burada işte Volkswagen emisyon değerlerini düşük gösterdiği için hem tüketiciyi yanıltmakla suçlanıyor hem de daha az vergi vermekle suçlanıyor. Dolayısıyla buradaki itham vergi kaçakçılığı boyutu. Türkiye’de biz emisyondan dolayı vergi almıyoruz. Bizim için önemli olan Türkiye’de emisyon değerlerinin çevre kirliliğine olan etkisi.”

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