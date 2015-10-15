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Ekonomi

Almanya, 2,4 milyon Volkswagen aracı servise gönderecek

Almanya, şirketin araç sahiplerinin talebine bağlı olarak kusurların giderilmesi önerisini reddetti

15 Ekim 2015 15:06

Almanya, Volkswagen'in ülkedeki 2.4 milyon aracını egzoz gazı emisyon testlerini manipüle ettiği gerekçesiyle servise çağırmasını istedi.

Hürriyet’in Bild gazetesinden aldığı habere göre; Almanya motorlu araç denetleme kuruluşu KBA, bazı dizel araçların egzoz gazı emisyon testlerini manipüle ettiğini kabul eden Volkswagen'in 2.4 milyon otomobili kusurlarını düzeltmek üzere geri çağırmasını istedi.

 

Müşteri talebine bağlı olmasını reddettiler

 

KBA sözcüsü "Geri çağırma talimatı verdik" diyerek, daha önce Alman basınında yer alan haberi teyit etti. Emisyon testlerinde manipülasyon yapan yazılımı içeren araçların sahiplerinin talebine bağlı olarak kusurlarının giderilmesi şeklinde VW'in getirdiği öneri KBA tarafından reddedildi.

Volkswagen sattığı bazı dizel araçlarda zehirli egzoz gazı emisyonu testlerini manipüle eden yazılım olduğunu ve ABD'li denetleme kuruluşunu yanılttığını geçen ay kabul etmişti. Şirket ayrıca ürettiği 11 milyon aracın bu yazılımı barındırdığını belirtmişti.

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