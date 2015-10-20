Çevre Bakanlığı: Volkswagen için ABD Çevre Ajansı'nın raporunu bekliyoruz

Emisyon değerleriyle oynanan Volkswagen araçlar ile ilgili konuşan konuşan üst düzey bir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilisi, "ABD Çevre Ajansı'nın raporunu bekliyoruz. Hangi araçlarda sınır değerlere uyulmuş, nerede bunun dışına çıkılmış bunu göreceğiz" dedi.

Volkswagen'in sattığı dizel araçlarda zehirli egzoz gazı emisyonu testlerini manipüle eden yazılım olduğunun açıklanmasının ardından, Volkswagen'in Türkiye distribütörü Doğuş Oto araçların Türkiye mevzuatına uygun olduğunu açıklamıştı. Ancak bazı tüketiciler şirketin "ayıplı mal" sattığı gerekçesiyle dava açıyorlar.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Türkiye'de ise satılan araçların emisyon oranları ve çevre zararı ile ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Bu konuda Türkiye'deki araçlar herhangi bir teste tabi tutulmadı ve oranın ne olması gerektiği konusunda ilgili bakanlıklar henüz bir rapor yayınlamadı. Şirketten de Türkiye'de sattığı araçların ne kadarının söz konusu sorunu içerdiği konusunda detaylı bir açıklama gelmedi. Ancak bu arada söz konusu gelişmenin ardından bazı tüketiciler hukuki yola başvurmaya başladı.

Volkswagen'in emisyon skandalının ardından bir tüketici adına ilk davayı 8 Ekim'de Avukat Soytekin Yonar, İstanbul Tüketici Mahkemesi'nde açtı. Dava dilekçesinde davalılar olarak Volkswagen AG, Doğuş Otomotiv ve aracı satan bayi Avek Otomotiv servis yer aldı. "Türk hukuk sisteminde bunların üçünün de sorumluluğu var" diyen Yonar, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Biz öncelikle emisyon oranlarının yanıltılması ile ilgili dava açtık... Emisyon oranlarının yanlış gösterilmesine biz hukukta bir ayıbın bilerek istenerek gizlenmesi diyoruz. En ağır şekilde yapılmış ayıp sayılıyor" dedi.

Çevre Bakanlığı: Raporu bekliyoruz

Çevre Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Doğuş Grubu'nun araçların güvenli olduğu yönündeki açıklaması ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Açıklamada yol güvenliği diyor. Bizim Çevre Bakanlığı'nın alanına giren bir şey söylemiyor. Biz emisyonla ilgili kısımla uğraşıyoruz. (ABD Çevre Ajansı'nın) raporunu bekliyoruz. Gümrük Bakanlığı'na da bir yazı gönderdik. Şirketin (VW) Türkiye'ye emisyon taahhüdü nedir diye. Bu belgeler gelince çözüm odaklı bir değerlendirme yapacağız. Mevzuatta var mı yok mu konusuna henüz girmedik. Taahhütleri bir görelim gereğini yapacağız. Hangi araçlarda sınır değerlere uyulmuş, nerede bunun dışına çıkılmış bunu göreceğiz."

Araçların yüzde 15.5'i Volkswagen'e ait

Türkiye pazarında satılan araçların yüzde 15.5 payı Volkswagen'e ait. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre ilk dokuz ayda Türkiye pazarında toplam 662,988 adet otomobil ve hafif ticari araç satış yapıldı. En yüksek satış 102,777 adet ile Volkswagen marka araçlarda olurken; bunu 81,502 adet ile Ford, 76,812 adet ile Renault marka araçlar izledi.