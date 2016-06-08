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Vezneciler'deki bombalı araç üç gün otoparkta bekletilmiş

Polis güvenlik kamerası kayıtlarından saldırıyı gerçekleştirenlerin görüntülerini elde etti

08 Haziran 2016 11:28

Vezneciler’de polislere yönelik saldırıda infilak ettirilerek 6'sı sivil 11 kişinin hayatının kaybetmesine yol açan bombalı aracın 3 gün boyunca Mercan’daki bir otoparkta park halinde olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet’ten Toygun Atilla’nın haberine göre, Vezneciler'deki bombalı saldırıda olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemeler ve MOBESE kameralarından elde edilen görüntüler sonunda otomobilin bir araç kiralama şirketinden kiralandığı tespit edildi.

Kiralık otomobil şirketindeki GPS kayıtlarını ellerinde bulunan MOBESE görüntüleri ile karşılaştıran İstanbul polisi, Mercan’daki katlı otoparkın izine ulaştı.

Kiralık otomobil 29 Mayıs-2 Haziran arasında Mercan’daki kat otoparkına park edilmişti. Otoparka 72 lira ücret ödeyen kişiler daha sonra aracı başka bir yere götürdü.

Renault marka otomobil dün sabah da Vezneciler’e götürülüp park edildi.

Mercan’daki kat otoparkında incelemeleri sürdüren İstanbul Terörle Mücadele Şubesi polisleri, güvenlik kamerası kayıtlarından saldırıyı gerçekleştirenlerin görüntülerini de elde etti.

 

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