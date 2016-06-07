Vezneciler'deki bombalı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi

İstanbul Vezneciler'de polis aracına yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi.

İstanbul Beyazıt'ta Vezneciler otobüs durağı yakınlarında çevik kuvvet otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 6'sı polis 11 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 36 kişi yaralandı. İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği, Vezneciler'deki patlama ile ilgili yayın yasağı getirdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin, 07/06/2016 tarihli ve 2016/2841 D.İş sayılı kararı ile 07/06/2016 tarihinde İstanbul İli Fatih İlçesi Vezneciler mevkiinde Çevik Kuvvet polisi aracına yönelik meydana gelen bombalı terör saldırısı nedeni ile yürütülen soruşturmada olaya ilişkin yazılı ve görsel medya organlarında yapılan yayınlarda olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilerin bulundukları şehirlerin ve kullandıkları araçların bilgilerinin yayınlayarak olayın aydınlatılmasının, şüphelilerin yakalanmasının ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmesi ve kamu düzeninin bozulması riski meydana geldiği anlaşılmakta, toplum sağlığının milli güvenlik kamu düzeni ve kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacı ile soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve bunun gibi yayın yapılmasının 5187

sayılı Kanunun 3/2 maddesi gereğince yasaklanmasına karar verilmiştir."