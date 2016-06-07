Vezneciler patlamasında tarihi Şehzadebaşı Camii de hasar gördü

7'si polis 11 kişinin yaşamını yitirdiği İstanbul'un Vezneciler semtinde çevik kuvvet aracına yönelik bombalı saldırıda tarihi Şehzadebaşı Camii'nde de hasar oluştu. Camiinin camları kırıldı, alçıları söküldü.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir saldırıda hasar gören tarihi Şehzadebaşı Camisi'yle ilgili "Hamam var, o hamama müdahale edilmiş. İki yılı aşkındır orası kapalı. Tesadüf araba otelin hemen önünde. Bizim birinci bomba Sultanahmet Meydanı’nda patlamıştı. Biz tam bu yarayı sarmak üzereyken, turizm yavaş yavaş hareketlenmişken, eğer otelde olsaydı turistlerin de içinde olduğu daha büyük bir sıkıntı olabilirdi. Esnafımızın camları kırılmış. İstanbul Üniversitesi’nin olduğu bölge, buradan daha yakın patlama alanına. Dolayısıyla zarar söz konusu. Ancak camların kırılması söz konusu. Metroda hasar yok ama henüz tam olarak açılamadı" dedi.

Mimar Sinan'ın çıraklık eseri

Şehzade Mehmed Camii ya da Şehzadebaşı Camii olarak da bilinen Şehzade Cami Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. I. Süleyman tarafından Saruhan Sancak Beyi iken 1543'te 22 yaşında ölen oğlu Mehmed adına yaptırılmıştır. Mimar Sinan’ın “çıraklık eserim” dediği caminin 1543- 1548 yıları arasında inşa edildi.

18,42 metrelik kubbesi 4 büyük yarım kubbeye yaslanır. Şadırvan avlusu 12 sütunda 16 kubbelidir. İkişer şerefeli çift minaresi vardır. İmaret ve medrese, tabhane, türbeler cami bahçesinde ve arka sokaktadır.

Şehzade türbesinin içi rengarenk çinilerle doludur. Ortadaki sandukada Şehzade Mehmed, sağında Şehzade Cihangir yatar, solunda Hümaşah Sultan. Şehzade türbesinin sol tarafında Rüstem Paşa'nın türbesi bulunur. Diğer şehzade türbeleri Vefa tarafındadır. Dış avluda Destari Mustafa Paşa'nın türbesi vardır.