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Dünya

Beyaz Saray Vezneciler'deki bombalı saldırıyı kınadı

Dışışileri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, yaralılara acil şifa dileklerini iletti

08 Haziran 2016 03:34

Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'un Vezneciler semtinde düzenlenen ve 11 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısını kınadı.

Dışışileri Bakanlık Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Toner, "ABD, İstanbul'un Fatih semtinde bugün meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınamaktadır." dedi. 

Hürriyet.com.tr'nin haberine göre; saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerini ileten Toner, "ABD, NATO müttefiki ve DAEŞ karşıtı koalisyonun değerli üyesi Türkiye ile ortak terör tehdidine karşı savaşmak için güçlü taahhüdünü bir kez daha teyit etmektedir." diye konuştu.

Fatih'in Vezneciler semtinde çevik kuvvet polisini taşıyan araçlara yönelik bombalı saldırıda 6'sı polis 11 kişi hayatını kaybederken, 36 kişi yaralanmıştı. 

 

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