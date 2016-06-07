Bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

İstanbul'un Vezneciler semtinde 11 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıda yaşamını yitiren sivillerin kimlikleri belirlendi.

Saldırı sırasında yaşamını yitiren Elif Tutuş İnce’nin patlamanın olduğu caddede bir banka şubesinde çalıştığı ve işe giderken yaşamını yitirdiği belirlendi. İnce’nin cenazesi bu akşam götürüleceği memleketi Malatya’da yarın toprağa verilecek.

Esra Tekin ve Hakan Tekin çiftinin cenazeleri de yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı’ndaki gasilhaneye götürüldü.

Hakan Tekin’in İstanbul Üniversitesi’nde çalışan eşi Esra Tekin’i işe bırakırken saldırıya yakalandıkları belirlendi. İstanbul Üniversitesi de Esra Tekin için taziye mesajı yayınladı.

Ahmet Bayraktar’ın da cenazesinin yakınları tarafından alındığı belirtildi.