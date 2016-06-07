İstanbul Vezneciler'de polis aracına bombalı saldırı, 6'sı polis, 11 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Beyazıt'ta Vezneciler otobüs durağı yakınlarında çevik kuvvet otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 6'sı polis 11 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 36 kişi yaralandı. Görgü tanığı yaşadıklarını "Önümdeki araç patladı" diye anlattı. Patlamanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin ihtimaller de araştırılıyor. Vezneciler saldırısı İstanbul'da bu yıl gerçekleşen dördüncü bombalı saldırı oldu.

Saldırının ardından yol araç geçişine tümüyle kapatıldı. Polis, geniş bir çevrede hissedilen patlamanın ardından olay yeri yakınlarındaki işyerlerini tahliye ederek güvenlik çemberi oluşturdu. Saldırının ardından kontrollü bir patlatma yapıldı.

Vali: 3 yaralı ağır

İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Bugün, saat 08.40 sılarında Vezneciler semtimizde yoldan geçen çevik kuvvet polisimizi taşıyan araçlara, araçlı bombalı saldırı yapılmıştır. Bunun neticesinde 7'si polis 4'ü vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Durumu ağır olan 3 kişinin tedavisi devam ediyor" dedi.

Başbakan bilgi aldı

Saldırının ardından Çankaya Köşkü'ne geçen Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Efkan Ala'dan bilgi aldı.

"Araç park halindeydi" iddiası

Görgü tanıkları polis aracı geçerken park halindeki bir otomobilin patlatıldığını iddia etti. Saldırı sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Patlamanın yaşandığı yer Beyazıt Karakolu ile Vezneciler otobüs durağında arasında bir nokta. Olayın Çevik Kuvvet'in nöbet değişimi sırasında yaşandığı yönünde bilgiler var.

Üniversitede sınavlar iptal

Patlamanın etkisiyle geniş bir alanda büyük tahribat yaşandığı ve binaların camlarının kırıldığı görüldü.

Patlamanın ardından İstanbul Üniversitesi'ndeki tüm sınavlar iptal edildi.

Yayın yasağı getirildi

Patlamadan yaklaşık 4 saat sonra saldırıyla ilgili haberlere yayın yasağı getirildi.

Cumhurbaşkanı hastaneye gitti

Patlamanın ardından saat 12:07'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yaralıların kaldırıldığı hastanelerden Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek bilgi aldı.

"Terör örgütünün özellikle sivil, polis,

asker bu tür ayrımı bizi pek bağlamaz"

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Öncelikle tekrar milletçe başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Haseki Hastanesi’nde şu anda yoğun bakımda olan 2 hastamız var ve şu anda onların ameliyatı devam ediyor. Diğer hastalarımızı ziyaret ettim, maşallah diğerleri kontrol altında, gayet iyi. Kısa bir sohbetimiz oldu. Patlamanın şiddetiyle ufak tefek zedelenmeler filan oldu. Onlar da taburcu edilecek. Başsavcılığımız bölgede çalışmalarını yapıyor. 7 şehit polisimiz, 4 sivil şehidimizle ilgili olarak adli işlemler devam ediyor. Bu adli işlemlerin akabinde de zaten ailelerine teslim edilecekler ve onları da ebedi aleme böylece uğurlamış olacağız.

Çok açık, net söyleyeyim. Terör örgütünün özellikle sivil, polis, asker bu tür ayrımı bizi pek bağlamaz. Sonunda şehit olan insandır. Bu yaptıkları insana karşıdır. Askerin, polisin, korucunun görevi bütün milletin güvenliğini sağlamaktır. Bunun affedilir, bağışlanır yanı yoktur. Bu teröristlere karşı mücadelemizi sonuna kadar yılmadan, usanmadan vereceğiz. Şehitlerimiz var, içimiz kan ağlıyor. Her şeyin bedeli var. İlk insanla başlayan bu mücadele kıyamete kadar sürecek. Bitti biter diye bir durum yok. Minimize edilmesidir asıl olan.

Bunu şehirlere taşımak yeni değil. Diyarbakır’da oldu, İstanbul’da oldu. Değişik yerlerde bunu yaptılar. Terörist uyur diye bir şey yok. Ne zaman, neyi patlatır belli olmaz.

Şehitlerin isimleri belli oldu

Vezneciler'de bombalı araçla gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan polislerin kimlikleri belli oldu. Şehit 6 polisin isimleri şöyle;



Ramazan Kırboğa, Emrah Pekdoğan, Kadir Cihan Karagözlü, Duha Beker, Gökhan Topçu ve aracı kullanan Yaşar Özlem.

Patlamanın ardından sosyal medyada bu fotoğraf dolaşıma girdi: