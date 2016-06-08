"Ankara, Vezneciler saldırısının TAK eylemi olduğunu tespit etti"

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 5 polisin şehit olmasına ve 6 sivilin hayatını kaybetmesine sebep olan bomba yüklü araçla gerçekleşen Vezneciler saldırısının failine ilişkin olarak, “İstanbul’daki patlamadan kısa bir süre sonra saldırıya ilişkin bilgiler Ankara'ya ulaşmaya başladı. Bombalı araçla yapılan saldırının PKK’nın şehir yapılanması olan TAK eylemi olduğu ortaya çıktı” diye yazdı.

Abdulkadir Selvi’nin bugünkü (8 Haziran 2016) yazısı şöyle:

İstanbul’daki patlamadan kısa bir süre sonra saldırıya ilişkin bilgiler Ankara'ya ulaşmaya başladı.

Bir süredir, ‘düşman kardeşler’ PKK ile DEAŞ arasında bir işbölümü söz konusuydu. DEAŞ İstanbul’da, PKK Ankara’da eylem yapıyordu. O nedenle kısa bir süre tereddüt yaşandı. Ancak bu çok uzun sürmedi. İstanbul Vezneciler’de bombalı araçla yapılan saldırının PKK’nın şehir yapılanması olan TAK eylemi olduğu ortaya çıktı. Ankara Merasim Sokak’ta 29, Kızılay’da 38, Diyarbakır Tanışık köyünde 16 vatandaşımızı katlettikleri gibi... Ha DEAŞ ha PKK fark etmiyor. Her ikisi de terör örgütü, her ikisi de insanlarımızı katlediyor.

İstanbul Vezneciler’deki saldırının önceden planlandığı anlaşılıyor. Diğer eylemlerde olduğu gibi yine kiralık araç kullanılıyor. Araç işine aracı olduğu iddia edilen şahıslar gözaltına alındı.

Bomba yüklü araç, şehrin en kalabalık yerlerinden biri olan Vezneciler’de yol kenarına park ediliyor. Araç üzerinde yapılan incelemede, bomba düzeneğini harekete geçirmek üzere iki ayrı uzaktan kumanda sistemi tespit edildi. Biri harekete geçmezse, diğeri harekete geçirilsin diye.

PKK, canlı bomba saldırıları sırasında terörist son anda vazgeçer ya da tereddüt eder diye, iki ayrı uzaktan kumanda sistemi yerleştirmek suretiyle eylemi garantiye alıyor. Vezneciler’deki saldırıda canlı bomba izine rastlanmadı.

Zaten DEAŞ ihtimalinin geri plana düşüp PKK’nın ön plana çıkmasının bir nedeni de buydu. PKK bir süredir çatışma ihtimali olmadığı için riski az ama tesiri büyük olduğu için bomba yüklü araçla eylem yapmayı tercih ediyor.

Daha çok El Kaide tarzı olan canlı bomba ya da bomba yüklü araçla saldırıyı PKK, Suriye’de DEAŞ’tan öğrendi. Suriye, terör örgütlerinin canlı hedeflere yönelik terör eğitimi aldıkları bir sahaya dönüştüğü için, örgütler eylem çeşitlerini zenginleştirerek, pratiklerini artırıyorlar.

Suriye onlar için terör cenneti.

Bomba yüklü aracın hazırlanması, eylem yerinin belirlenmesi, aracın oraya getirilip park edilmesi ve çevik kuvveti taşıyan servislerin geçiş güzergâhı ve saatlerinin tespit edilmesi, organize bir çalışmanın yapılmasını gerekli kılıyor. Eylemden önce bölgede bir keşif yapılmış.

Önemli olan noktalardan biri ise, servis aracının geçiş anını izleyip, uzaktan kumanda ile aracın patlatılması. İstanbul polisi patlama anından itibaren bu şahıs ya da şahısları tespit etmeye çalışıyor. Bunun için bölgedeki 18 kamera görüntüsünün son 7 günü yakın mercek altına alındı.

Kamera görüntülerinden, araçtaki parmak izinden ve aracı kiralayanların ifadesinden, eylemi gerçekleştirenlerin kimliğine ulaşılacak.

PKK’nın patlamanın etkisini artırmak için bomba yüklü aracı gübre ile takviye ettiği ortaya çıktı. Bomba gübre ile sıkıştırıldığı takdirde hem patlamanın şiddeti yüksek oluyor hem de gübre patlamadan sonra parlama ve yanma etkisi gösteriyor.

Böylece parça tesiriyle ölmeyenlerin yanarak can vermesi hedefleniyor. İlk bulgular bomba yüklü aracın çelik bilyelerle takviye edildiği yönünde. Çelik bilyeler daha çok can kaybına neden olması için tercih ediliyor.

Şehitlerimiz var. İnsanlarımızı teröre kurban verdik. Acımız büyük. Ancak patlamanın meydana geldiği yerin etrafındaki binalar, patlamanın şiddetini azaltan bir etki görüyor. Otelin boş olması, Şehzadebaşı Camisi’nin kalın sütunları fiziki bir engel işlevini görüyor.

Bomba yüklü araçta kullanılan bomba düzeneği de farklı. PKK bir süredir dört uçlu bomba düzeneği kullanmıyor. Tarz değiştirdi. Artık üç uçlu bomba düzeneği hazırlıyorlar. İlk olarak Diyarbakır Sur’da kullandılar. Vezneciler’deki bomba düzeneğinin de üç uçlu olduğu ortaya çıktı.

Türkiye 20 Temmuz 2015 tarihinden bu yana PKK, DEAŞ ve DHKP-C terör örgütleri tarafından bir terör dalgası ile karşı karşıya. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 2 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamada, “49’u canlı bomba ve bombalı araç olmak üzere 85 saldırı engellendi” demişti. Üzerinden 37 gün geçtiği için bu bilginin güncellenmesi gerekiyor.