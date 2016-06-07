Independent: Vezneciler saldırısında baş şüpheli PKK

İngiliz Independent ve Financial Times gazeteleri, Vezneciler'de düzenlenen ve 11 kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırıda şüphelerin PKK üzerinde yoğunlaştığını yazdı.

Independent, "IŞİD, Kürt militanlar ve aşırı solcu gruplar daha önce Türkiye'de çeşitli saldırılar düzenlemişlerdi. Ancak şüpheler geçen ay İstanbul'da saldırı düzenleyen PKK üzerinde yoğunlaşmış durumda" yorumunda bulundu.

Independent haberinde, PKK'nın Güneydoğu'da yola döşenen patlayıcılarla güvenlik güçlerinin araçlarını sık sık hedef aldığını da hatırlattı.

Financial Times: PKK taktik değiştiriyor

Financial Times gazetesi de, internet sitesindeki haberinde, PKK'nın Batı illerinde düzenlediği benzer saldırıları hatırlatarak, "PKK, son 3 saldırısında polisleri taşıyan araçları ya bomba yüklü araçlarla ya da araçların geçişi sırasında gizlenmiş patlayıcıların uzaktan kumandayla havaya uçurulması yöntemiyle hedef aldı" ifadelerini kullandı.

Haberde, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen saldırıların PKK'nın taktiklerinin değişmesi anlamına geldiği ve eskisi gibi sadece Güneydoğu'daki ulaşımı zor karakolları hedef almadıkları ifade edildi.