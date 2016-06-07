Vezneciler'deki saldırıda şehit olan polislerden biri eski CHP'li vekilin oğlu çıktı

İstanbul Vezneciler'de bu sabah meydana gelen terör saldırısında şehit olan polis memurlarından Kadir Cihan Karagözlü'nün, 16. dönem CHP Milletvekili Zeki Karagözlü'nün oğlu olduğu öğrenildi.

6'sı polis 5’i sivil 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 36 kişinin yaralandığı saldırıda şehit olan Çevik Kuvvet'te görevli polis memuru Kadir Cihan Karagözlü'nün, geçen yıl evlendiği öğrenildi.

Kadir Cihan Karagözlü'nün babası Zeki Karagözlü, 5 Haziran 1977 yılında yapılan seçimlerde Manisa'dan milletvekili seçilmiş, 12 Eylül 1980'deki askeri darbeye kadar TBMM'de görev yapmıştı