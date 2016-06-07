T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dünya basını Vezneciler'deki bombalı saldırıyı nasıl gördü?

Uluslararası ajanslar patlamayı son dakika gelişmesi olarak duyurdu

07 Haziran 2016 12:37

İstanbul Vezneciler'de çevik kuvvet otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıyı uluslararası ajanslar son dakika gelişmesi olarak duyurdu. Ajanslar, 6 polisin ve 5 sivilin hayatını kaybettiği terör saldırısında hedefin polis aracı olduğunun altını çizdi. 

BBC News, "Patlamanın, şehrin turistik mekanı Beyazıt'ta meydana gelmesi dikkat çekti" ifadesini kullanırken, Guardian ise daha önce Ankara'da düzenlenen saldırıları hatırlatarak saldırının IŞİD veya PKK tarafından düzenlenmiş olabileceğine dikkati çekti.

DW NEWS

İstanbul'un merkezinde polis otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi.

Xinhua

Çin haber ajansı olan Xinhua, Al Jazeera'ya dayandırdığı haberinde İstanbul'da meydana gelen patlamada yaralılar var detayını okuyucuları ile paylaştı.

Sky News

Türkiye'de polislerin içinde bulunduğu araca yönelik bombalı saldırı düzenlendi.

Russia Today

İstanbul'da bir otobüs durağı yakınında patlama meydana geldi, yaralılar var.

 

 

ETİKETLER

İstanbulVaznecilerpatlamaİstanbul Üniversitesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24