Dünya basını Vezneciler'deki bombalı saldırıyı nasıl gördü?

İstanbul Vezneciler'de çevik kuvvet otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıyı uluslararası ajanslar son dakika gelişmesi olarak duyurdu. Ajanslar, 6 polisin ve 5 sivilin hayatını kaybettiği terör saldırısında hedefin polis aracı olduğunun altını çizdi.

BBC News, "Patlamanın, şehrin turistik mekanı Beyazıt'ta meydana gelmesi dikkat çekti" ifadesini kullanırken, Guardian ise daha önce Ankara'da düzenlenen saldırıları hatırlatarak saldırının IŞİD veya PKK tarafından düzenlenmiş olabileceğine dikkati çekti.

DW NEWS

İstanbul'un merkezinde polis otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi.

Xinhua

Çin haber ajansı olan Xinhua, Al Jazeera'ya dayandırdığı haberinde İstanbul'da meydana gelen patlamada yaralılar var detayını okuyucuları ile paylaştı.

Sky News

Türkiye'de polislerin içinde bulunduğu araca yönelik bombalı saldırı düzenlendi.

Russia Today

İstanbul'da bir otobüs durağı yakınında patlama meydana geldi, yaralılar var.