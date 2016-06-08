Vezneciler saldırısından 20 gün önce 81 ilin emniyet müdürlüklerine uyarı yazısı gönderilmiş

11 kişinin ölümüyle sonuçlanan Vezneciler saldırısı ile ilgili 81 ilin emniyet müdürlüklerine muhtemel saldırı uyarısı yapıldığı ortaya çıktı. Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, iki ayrı uyarı notunda, polise yönelik saldırı olabileceği, planlanan saldırılar için susturucu silahların temin edilmeye çalışıldığı bilgisine yer verildi.

"İlave tedbir alınsın"

13 Mayıs 2016 tarihli bilgi notunda, Diyarbakır, Suruç, Ankara, İstanbul ve Gaziantep’te IŞİD’in yaptığı bombalı saldırıların planlayıcısı ve organizatörü olan geçtiğimiz günlerde polis operasyonunda yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğindeki bombaları infilak ettirip parçalanarak ölen Yunus Durmaz hakkında daha önceki yazılarda bilgilerin iletildiği anımsatıldı. Durmaz ve sorumluluğundaki hücrelerin polise yönelik saldırı planladığı, saldırılar için susturucu silahların temin edilmeye çalışıldığı, devriye gezilen yerlerde ve araç kontrolü yapılan yerlerde olunacağı iletildi. Gerekli görülecek yerlerde ilave ek güvenlik tedbirlerinin alınması, tüm görevli personelin uyarılması ve herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi hususunda uyarıda bulunuldu.

"4 bölgede canlı bomba"

Yine 81 ile gönderilen 13 Mayıs 2016 tarihli gizli ibareli bir belgede ise başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 4 bölgede canlı bomba eylemi planı yapıldığı belirtilerek, PKK/KCK’nin Mayıs 2016 itibariyle Türkiye’nin her bölgesinde, intihar saldırısı, sabotaj, suikast, bombalama, tuzaklama, mayınlama, adam kaçırma gibi toplumsal infial oluşturmaya dönük planlamaları olduğu bilgisine yer verildi. İstanbul ve Ankara olmak üzere 4 bölgede canlı bomba eylem planlaması bulunduğu ancak planların başarısızlıkla sonuçlandığının bildirildiği notta, Mayıs 2016 ile yeni saldırı planlarının hazırlandığı kaydedildi. PKK’nin keskin nişancılarının İstanbul ve Ankara başta olmak üzere batı illerinin bürokratlarına suikast düzenlenebileceğine dikkat çekilerek, ‘Ölümsüzler Taburu Birimi’ olarak adlandırılan grubun ‘Konya, Ankara, İzmir’ gibi şehirlerde eylem yapamadığı gerekçesiyle eleştirildiği aktarıldı.

"TAK üstlenecek"

Önümüzdeki günlerde metropollerde yapılması planlanan eylemlerin TAK tarafından üstlenilmesinin karar verildiği iddiasına yer verilen notta, İzmir Konak’ta şüphe üzerine durdurulan araçta, 3 el bombası, 2 tabanca, 1 susturucu, 1 gece görüş özellikli dürbün düzeneği ele geçirildiği belirtildi.IŞİD’in önümüzdeki dönemde canlı bomba ve bombalı araç gibi sansasyonel eylemlerle Kapadokya gibi turizm bölgeleri, şehir meydanları, tarihi mekanlar, Kürt, aşırı sol, Alevi, Caferi kesim ile, Suriyeli muhalifler, ABD ve İsrail misyonları, İncirlik Üssü, Hristiyan ve Musevi ibadethaneleri gibi yerler ile kitlesel etkinliklere yönelik eylem riskinin arttığı aktarıldı. IŞİD’in 2015 yılı içerisinde yurt içerisine dönük silah ve susturucu aktarımlarının, örgütün Türkiye’deki eylem türlerini suikast, silahlı saldırı, çatışma, rehin alma gibi eylemlerle çeşitlendirme hedefinin bulunduğu belirtildi. Notta, örgütün Kilis ve Gaziantep’te tekrar bir eylem gerçekleştirebileceği uyarısı yapıldı.