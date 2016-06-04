Valiye 100 metrelik vedalaşma kuyruğu

Çorum’a atanan Niğde Valisi Necmeddin Kılıç, veda ziyaretleri kapsamında gittiği Çiftlik ilçesinde 100 metreyi aşan kuyruktakiler tarafından uğurlandı. Vali Kılıç, kendisini uğurlamak için kuyruğa girenlerle tokalaştı. Valiler Kararnamesi'yle Çorum’a atanmasının ardından veda ziyaretlerine başlayan Necmeddin Kılıç, gittiği Çiftlik ilçesinde Kaymakam Mustafa Dinç, Belediye Başkanı AKP’li Serkan Güzel ile kurum müdürleri ve çok sayıda kişinin oluşturduğu 100 metreyi aşan bir kuyrukla karşılandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Adnan Çelebi’nin haberine göre, öğrencilerin çiçek verdiği Kılıç, kendisini uğurlamaya gelenlerle tokalaştı. Daha sonra kurulan platformda bir konuşma yapan Başkan Serkan Güzel, Vali Kılıç sayesinde Niğde genelinde kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet çıtasını yükseldiğini belirterek, “Çiftlik halkı adına size yaptığınız hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor yeni görevinizde başarılar diliyorum” dedi.

Çiftlik Kaymakamı Mustafa Dinç de “Biz çırakken siz ustaydınız biz öğrenciyken siz öğretmen oldunuz biz evlatken siz baba oldunuz her zaman arkamızda durdunuz dik durdunuz hizmetlerinizden dolayı ilçem adına size teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

“Hizmetkar olarak geldik”

Vali Necmeddin Kılıç ise yaptığı veda konuşmasında şunları söyledi:

"Vedaya geldiğim şu günde bile gösterdiğiniz ilgi ömür bitene kadar aklımda olacaktır. Biz sizin hizmetkarınız olarak geldik sizler bizi efendi yaptınız hep beraber el ele verdik, biz sizleri çok sevdik sizin dertlerinizde benim derdim sizin mutluluğunuzda benim mutluluğum, hizmetinizde bulunmaktan mutluyum. Yapamadıklarımız için hakkınızı helal edin. "

Konuşmanın ardından Vali Necmeddin Kılıç’a, Kaymakam Mustafa Dinç Osmanlı Tuğrası, Belediye Başkanı Serkan Güzel de ’Fahri Hemşerilik Beratı’ takdim etti. Kılıç, daha sonra kuyruktakilerle vedalaşarak ilçeden ayrıldı.

Ulukışla’ya ziyaret etti

Vali Kılıç, veda ziyaretleri kapsamında Ulukışla İlçesi’ni de ziyaret etti. Öküz Mehmet Paşa Külliyesi önünde ilçe protokolü ve yine uzun bir uğurlama kuyruğu ile karşılanan Kılıç, Ulukışla Kaymakamlığı bahçesine hatıra olarak bir ağaç diktikten sonra ilçeden ayrıldı.