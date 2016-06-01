Valiler Kararnamesi yayımlandı; 22 ilin valisi merkeze alındı, 24 ile yeni vali atandı

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Valiler Kararnamesi yayımlandı. Buna göre, 50 ilin valisi değişti, 22 vali ise merkeze çekildi. Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı.
İstanbul ve Ankara illerinde değişiklik yapılmazken, İzmir, Antalya ve Bursa Valileri değişti. Kilis'e atılan IŞİD füzeleri için, "Süpermen değilim, füzeleri havada yakalayamam, yer çekimi var" diyen Süleyman Tapsız yerine, Mülkiye Baş Müfettişi İsmail Çataklı getirildi.
Valiler Kararnamesi kararları
Merkeze alınan Valiler
Adana Valisi Mustafa Büyük
Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf Güner
Aksaray Valisi Şeref Ataklı
Antalya Valisi Muammer Türker
Amasya Valisi Halil İbrahim Çomaktekin
Artvin Valisi Kemal Cirit
Bayburt Valisi Yusuf Odabaş
Burdur Valisi Hasan Türklü
Çankırı Valisi Vahdettin Özcan
Çorum Valisi Ahmet Kara
Denizli Valisi Şükrü Kocatepe
Erzincan Valisi Süleyman Kahraman
Iğdır Valisi Davut Haner
Karabük Valisi Orhan Alimoğlu
Karaman Valisi Murat Koca
Kayseri Valisi Orhan Düzgün
Konya Valisi Muammer Erol
Sivas Valisi Alim Barut
Tekirdağ Valisi Enver Salihoğlu
Trabzon Valisi Abdil Celil Öz
Yalova Valisi Selim Cebiroğlu
Yozgat Valisi Abdulkadir Yazıcı
İli değişen Valiler
Adıyaman Valisi Mahmur Demirtaş Adana Valiliğine
Bursa Valisi Münir Kartaloğlu Antalya Valiliğine
Mardin Valisi Ömer Faruk Koçak Aydın Valiliğine
Rize Valisi Ersin Yazıcı Balıkesir Valiliğine
Ardahan Valisi Ahmet Deniz Batman Valiliğine
Kütahya Valisi Şerif Yılmaz Burdur Valiliğine
Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük Bursa Valiliğine
Niğde Valisi Necmeddin Kılıç Çorum Valiliğine
Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak Denizli Valiliğine
Kars Valisi Günay Özdemir Edirne Valiliğine
Bartın Valisi Seyfettin Azizoğlu Erzurum Valiliğine
Batman Valisi Azmi Çelik Eskişehir Valiliğine
Kastamonu Valisi Şehmus Günaydın Isparta Valiliğine
Aydın Valisi Erol Ayyıldız İzmir Valiliğine
Isparta Valisi Vahdettin Özkan Kahramanmaraş Valiliğine
Kilis Valisi Süleyman Tapsız Karaman Valiliğine
Malatya Valisi Süleyman Kamçı Kayseri Valiliğine
Hakkari Valisi Yakup Canbolat Konya Valiliğine
Bilecik Valisi Ahmet Hamdi Nayir Kütahya Valiliğine
İzmir Valisi Mustafa Toprak Malatya Valiliğine
Kahramanmaraş Valisi Mustafa Güvençer Manisa Valiliğine
Balıkesir Valisi Mustafa Yaman Mardin Valiliğine
Manisa Valisi Erdoğan Bektaş Rize Valiliğine
Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna Şanlıurfa Valiliğine
Nevşehir Valisi Mehmet Ceylan Tekirdağ Valiliğine
Gümüşhane Valisi Yücel Yavuz Trabzon Valiliğine
İlk defa Vali olarak atanan isimler
Mülkiye Başmüfettişi Abdullah Erin Adıyaman Valiliğine
İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Aziz Yıldırım Afyonkarahisar Valiliğine
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Aykut Pekmez Aksaray Valiliğine
Şişli Kaymakamı Salih Işık Amasya Valiliğine
Sultanbeyli Kaymakamı İbrahim Özefe Ardahan Valiliğine
İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Muhterem İnce Artvin Valiliğine
Keçiören Kaymakamı Nusret Dirim Bartın Valiliğine
İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı İsmail Ustaoğlu Bayburt Valiliğine
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Elban Bilecik Valiliğine
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşaviri Mesut Köse Çankırı Valiliğine
Sorgun Kaymakamı Ali Arslantaş Erzincan Valiliğine
İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Okay Memiş Gümüşhane Valiliğine
Mülkiye Başmüfettişi Cüneyit Orhan Toprak Hakkari Valiliğine
Mülkiye Başmüfettişi Ahmet Turgay Alpman Iğdır Valiliğine
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Rahmi Doğan Kars Valiliğine
İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Mehmet Aktaş Karabük Valiliğine
Derince Kaymakamı Mesut Yıldırım Kastamonu Valiliğine
İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı İlhami Aktaş Nevşehir Valiliğine
İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mehmet İlker Haktankaçmaz Kırıkkale Valiliğine
Mülkiye Başmüfettişi İsmail Çataklı Kilis Valiliğine
Salihli Kaymakamı Ertan Peynircioğlu Niğde Valiliğine
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Davut Gül Sivas Valiliğine
Akyurt Kaymakamı Tuğba Yılmaz Yalova Valiliğine
Başbakanlık Müşaviri Kemal Yurtnaç Yozgat Valiliğine