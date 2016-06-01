Valiler Kararnamesi yayımlandı; 22 ilin valisi merkeze alındı, 24 ile yeni vali atandı

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Valiler Kararnamesi yayımlandı. Buna göre, 50 ilin valisi değişti, 22 vali ise merkeze çekildi. Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı.



İstanbul ve Ankara illerinde değişiklik yapılmazken, İzmir, Antalya ve Bursa Valileri değişti. Kilis'e atılan IŞİD füzeleri için, "Süpermen değilim, füzeleri havada yakalayamam, yer çekimi var" diyen Süleyman Tapsız yerine, Mülkiye Baş Müfettişi İsmail Çataklı getirildi.

Valiler Kararnamesi kararları

Merkeze alınan Valiler

Adana Valisi Mustafa Büyük

Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf Güner

Aksaray Valisi Şeref Ataklı

Antalya Valisi Muammer Türker

Amasya Valisi Halil İbrahim Çomaktekin

Artvin Valisi Kemal Cirit

Bayburt Valisi Yusuf Odabaş

Burdur Valisi Hasan Türklü

Çankırı Valisi Vahdettin Özcan

Çorum Valisi Ahmet Kara

Denizli Valisi Şükrü Kocatepe

Erzincan Valisi Süleyman Kahraman

Iğdır Valisi Davut Haner

Karabük Valisi Orhan Alimoğlu

Karaman Valisi Murat Koca

Kayseri Valisi Orhan Düzgün

Konya Valisi Muammer Erol

Sivas Valisi Alim Barut

Tekirdağ Valisi Enver Salihoğlu

Trabzon Valisi Abdil Celil Öz

Yalova Valisi Selim Cebiroğlu

Yozgat Valisi Abdulkadir Yazıcı

İli değişen Valiler

Adıyaman Valisi Mahmur Demirtaş Adana Valiliğine

Bursa Valisi Münir Kartaloğlu Antalya Valiliğine

Mardin Valisi Ömer Faruk Koçak Aydın Valiliğine

Rize Valisi Ersin Yazıcı Balıkesir Valiliğine

Ardahan Valisi Ahmet Deniz Batman Valiliğine

Kütahya Valisi Şerif Yılmaz Burdur Valiliğine

Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük Bursa Valiliğine

Niğde Valisi Necmeddin Kılıç Çorum Valiliğine

Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak Denizli Valiliğine

Kars Valisi Günay Özdemir Edirne Valiliğine

Bartın Valisi Seyfettin Azizoğlu Erzurum Valiliğine

Batman Valisi Azmi Çelik Eskişehir Valiliğine

Kastamonu Valisi Şehmus Günaydın Isparta Valiliğine

Aydın Valisi Erol Ayyıldız İzmir Valiliğine

Isparta Valisi Vahdettin Özkan Kahramanmaraş Valiliğine

Kilis Valisi Süleyman Tapsız Karaman Valiliğine

Malatya Valisi Süleyman Kamçı Kayseri Valiliğine

Hakkari Valisi Yakup Canbolat Konya Valiliğine

Bilecik Valisi Ahmet Hamdi Nayir Kütahya Valiliğine

İzmir Valisi Mustafa Toprak Malatya Valiliğine

Kahramanmaraş Valisi Mustafa Güvençer Manisa Valiliğine

Balıkesir Valisi Mustafa Yaman Mardin Valiliğine

Manisa Valisi Erdoğan Bektaş Rize Valiliğine

Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna Şanlıurfa Valiliğine

Nevşehir Valisi Mehmet Ceylan Tekirdağ Valiliğine

Gümüşhane Valisi Yücel Yavuz Trabzon Valiliğine

İlk defa Vali olarak atanan isimler

Mülkiye Başmüfettişi Abdullah Erin Adıyaman Valiliğine

İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Aziz Yıldırım Afyonkarahisar Valiliğine

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Aykut Pekmez Aksaray Valiliğine

Şişli Kaymakamı Salih Işık Amasya Valiliğine

Sultanbeyli Kaymakamı İbrahim Özefe Ardahan Valiliğine

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Muhterem İnce Artvin Valiliğine

Keçiören Kaymakamı Nusret Dirim Bartın Valiliğine

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı İsmail Ustaoğlu Bayburt Valiliğine

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Elban Bilecik Valiliğine

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşaviri Mesut Köse Çankırı Valiliğine

Sorgun Kaymakamı Ali Arslantaş Erzincan Valiliğine

İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Okay Memiş Gümüşhane Valiliğine

Mülkiye Başmüfettişi Cüneyit Orhan Toprak Hakkari Valiliğine

Mülkiye Başmüfettişi Ahmet Turgay Alpman Iğdır Valiliğine

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Rahmi Doğan Kars Valiliğine

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Mehmet Aktaş Karabük Valiliğine

Derince Kaymakamı Mesut Yıldırım Kastamonu Valiliğine

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı İlhami Aktaş Nevşehir Valiliğine

İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mehmet İlker Haktankaçmaz Kırıkkale Valiliğine

Mülkiye Başmüfettişi İsmail Çataklı Kilis Valiliğine

Salihli Kaymakamı Ertan Peynircioğlu Niğde Valiliğine

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Davut Gül Sivas Valiliğine

Akyurt Kaymakamı Tuğba Yılmaz Yalova Valiliğine

Başbakanlık Müşaviri Kemal Yurtnaç Yozgat Valiliğine