"Merkeze alınan valinin aktif göreve gelmesi Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ni alması kadar zor"

2012-2014 yılları arasında Balıkesir Valisi olarak görev yapan Yılmaz Arslan, sosyal medya üzerinden merkeze çekilen valilere, "Merkeze gelen bir valinin tekrar aktif göreve gitmesi, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması kadar zor bir ihtimal" şeklinde tavsiyede bulundu.

Vali Yılmaz Arslan, ilk kez vali olan meslektaşlarına, "Siz Allah’ın lütfu, seçilmiş kişiler değilsiniz. Sadece daha şanslı olanlarsınız. Göreve başladığınızda belki ayaklarınız yerden kesilecek. Etrafınızdakiler her şeyi size soracak, size hizmet eden çok sayıda kamu görevlisini çevrenizde bulacaksınız" dedi.

ajanshaber'in haberine göre; merkez valileriyle ilgili ilginç bir benzetmeye imza atan Vali Arslan, "Ben yeniden aktif vali olacağım diye kendinizi hırpalamayın sakın. Merkeze gelen bir valinin tekrar aktif göreve gitmesi, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olması kadar zor bir ihtimal. Arkadan gelen yüzlerce genç ve başarılı meslektaş var, bırakın biraz da onlar yapsın bu şerefli görevi" dedi.

Vali Yılmaz Arslan, sosyal medyadaki yazısını ’Kıdemli Merkez Valisi Yılmaz Arslan’ ifadesiyle ile noktaladı.